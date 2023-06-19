Протягом тижня, з 12 по 18 червня, енергетики відновили електропостачання для 21,7 тисячі родин Дніпропетровщини, які залишились без світла через обстріли. Про це мовиться у пресрелізі компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі", який отримало Суспільне.

Лише протягом 18 червня, аварійні бригади повернули світло в домівки майже семи тисяч користувачів. До робіт приступають відразу щойно отримують дозвіл від ЗСУ та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Загалом з початку повномасштабної війни енергетики відновили електроживлення у 980 тисячах домогосподарств. У деяких з них світло доводилось повертати понад два рази.

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