20 червня у Польщі розпочнуться Європейські ігри, на яких у складі збірної України виступатимуть представники Полтавської області. Хто ці спортсмени і в яких видах спорту змагають - читайте в нашому матеріалі.

Хто представлятиме регіон на турнірі

Європейські ігри - мультиспортивні континентальні змагання, що проводитимуться втретє в історії. Цьогоріч Європейські ігри проходитимуть у Польщі, а Україна візьме участь у 27 з 30 видів спорту.

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На турнірі збірна України буде представлена у складі 292 спортсменів, 29 з яких є запасними. Серед представників складу - 12 атлетів з Полтавської області. Вони змагатимуться у п’яти видах спорту: боксі, веслуванні на байдарках і каное, кульовій стрільбі, пляжному футболі та легкій атлетиці.

Людмила Лузан, веслувальниця з Горішніх Плавнів. Федерація каное України

Найбільше представництво Полтавська область має у веслуванні - сім спортсменів. Серед них чинна срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року, чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи Людмила Лузан.

Олександр Хижняк, бокер з Полтави. федерація боксу України

Склад Полтавської області на Європейських іграх-2023

бокс: Олександр Хижняк (до 80 кг)

Олександр Хижняк (до 80 кг) веслування на байдарках і каное : Олег Кухарик (веслування на байдарках і каное, байдарка-двійка, 500 метрів; байдарка-четвірка, 500 метрів), Тарас Мазовський (веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 метрів), Тарас Міщук (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 метрів), Ігор Трунов (веслування на байдарках і каное, байдарка-двійка, 500 метрів; байдарка-четвірка, 500 метрів), Інна Грищун (веслування на байдарках і каное, байдарка-четвірка, 500 метрів), Людмила Лузан (веслування на байдарка і каное, каное-одиночка, 200 метрів; каное-одиночка, 500 метрів; каное-двійка, 500 метрів), Діана Танько (веслування на байдарках і каное, байдарка-четвірка, 500 метрів)

: Олег Кухарик (веслування на байдарках і каное, байдарка-двійка, 500 метрів; байдарка-четвірка, 500 метрів), Тарас Мазовський (веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 метрів), Тарас Міщук (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 метрів), Ігор Трунов (веслування на байдарках і каное, байдарка-двійка, 500 метрів; байдарка-четвірка, 500 метрів), Інна Грищун (веслування на байдарках і каное, байдарка-четвірка, 500 метрів), Людмила Лузан (веслування на байдарка і каное, каное-одиночка, 200 метрів; каное-одиночка, 500 метрів; каное-двійка, 500 метрів), Діана Танько (веслування на байдарках і каное, байдарка-четвірка, 500 метрів) тайський бокс: Олег Приймачов ( до 91 кг)

Олег Приймачов ( до 91 кг) легка атлетика: Ольга Ляхова (біг на 1500 метрів)

Ольга Ляхова (біг на 1500 метрів) пляжний футбол: Таісія Бабенко (запасна)

Європейські ігри-2023 пройдуть з 20 червня по 2 липня у Кракові.

Європейські ігри-2023: що відомо