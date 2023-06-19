Протягом минулих двох діб, 17 та 18 червня, російські війська понад 200 разів обстріляли Запорізький, Пологівський та Василівський райони Запорізької області: завдали авіаударів, застосували артилерію, РСЗВ та БПЛА. Четверо людей отримали поранення.

Про це сьогодні, 19 червня, повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції Запорізької області.

Внаслідок обстрілів поранення дістали три жінки з Преображенки й Оріхова та чоловік:

"З осколковими травмами голови та верхніх кінцівок чоловіка та трьох жінок доправлено до лікарні", – зазначають у відомстві.

Наслідки обстрілів. Запорізька область, червень 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Руйнувань зазнала житлова інфраструктура Гуляйполя, Оріхова та Преображенки. Також під вогнем росіян опинилися Залізничне, Щербаки, Новоандріївка, Новоіванівка, Новоселівка, Малинівка, Чарівне, Червоне, Затишшя, Темирівка, Лук'янівське, Гуляйпільське, Єгорівка, Ольгівське, Білогір'я, Кам'янське, Степногірськ, Степове та Креміно.

Наслідки обстрілів. Запорізька область, червень 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Працівники поліції задокументували 19 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури.

Наслідки обстрілів. Запорізька область, червень 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

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