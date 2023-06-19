На Закарпатті підозрюють 37-річного жителя селища Великий Березний та його дружину у збуті наркотиків та боєприпасів на території Ужгородського району. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури.

За інформацією слідчих, підозрюваним обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави, розмір якої для жінки становить 107 тис. грн, а для чоловіка — майже 215 тис. грн. Чоловік у 2019 році вже був судимий за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

"Подружжя може бути причетне до розповсюдження у регіоні заборонених психотропів, зокрема — метамфетаміну. Під час обшуку помешкання пари, виявили та вилучили 25 згортків із порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну, та медичні препарати. Усе це скерували експерту для дослідження", — йдеться у повідомленні.

У будинку підозрюваних також знайшли гранати, кастет і близько сотні патронів.

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

"За цим фактом до ЄРДР внесені відомості за ч. 1 ст. 263 КК України, вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру в незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами", — повідомляє прокуратура.

Подружжю може загрожувати до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна за ч. 2 ст. 307 КК України.

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