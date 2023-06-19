На Закарпатті підозрюють 37-річного жителя селища Великий Березний та його дружину у збуті наркотиків та боєприпасів на території Ужгородського району. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури.
За інформацією слідчих, підозрюваним обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави, розмір якої для жінки становить 107 тис. грн, а для чоловіка — майже 215 тис. грн. Чоловік у 2019 році вже був судимий за незаконне заволодіння транспортним засобом.
"Подружжя може бути причетне до розповсюдження у регіоні заборонених психотропів, зокрема — метамфетаміну. Під час обшуку помешкання пари, виявили та вилучили 25 згортків із порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну, та медичні препарати. Усе це скерували експерту для дослідження", — йдеться у повідомленні.
У будинку підозрюваних також знайшли гранати, кастет і близько сотні патронів.
"За цим фактом до ЄРДР внесені відомості за ч. 1 ст. 263 ККНосіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу України, вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру в незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами", — повідомляє прокуратура.
Подружжю може загрожувати до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна за ч. 2 ст. 307 ККПридбання, зберігання, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень. України.
Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram