Квіти та кава: як вінничанка відкрила власну справу за підтримки держави

"Квіткову" кав'ярню на грантові гроші від урядової програми "Є-робота" відкрила Заріна Білик у Калинівці на Вінниччині. У середині три зони: бар для приготування кави, квіткова вітрина та зала для гостей. Як отримала допомогу від держави та побудувала бізнес, розповіла Суспільному.

Оголошення про грант, розповідає вінничанка, побачила у соціальних мережах. Написала бізнес план та подала заяву на участь.

"У мене є квітковий магазин. Дуже люблю квіти та створювати із них композиції. А донька дуже полюбляє каву. Вона працювала в кав’ярні. Отак і вирішили об’єднати дві стихії, – розповідає Заріна Білик. – Подали бізнес план у серпні. Через пару днів нам зателефонували та назначили співбесіду онлайн. Ще через два тижні надійшов лист на електронну пошту, що його затвердили".

Фото: Суспільне Вінниця

На відкриття власної справи від держави отримала 250 тисяч гривень, каже Заріна Білик. Стільки ж доклала власних.

"Закупили за ці кошти кавову машину, столи, стільці, холодильну вітрину, холодильник, тобто обладнання" , – каже підприємиця.

Також вона розповіла, яких умов в подальшому має дотримуватися.

"Ми працюємо не менше трьох років та працевлаштовуємо не більше трьох осіб, тобто надаємо робочі місця. Сплачуємо за них податки. І таким чином сплачуємо грант державі", – пояснює Заріна Білик.

Фото: Суспільне Вінниця

Бариста Марія Орловська розповідає, що її робочий день розпочинається о восьмій ранку.

"Я хотіла працювати в такій сфері. Мені подобається, що прийдуть люди, які візьмуть каву і ми зробимо все можливе, щоб вона була смачною", – каже Марія Орловська.

Фото: Суспільне Вінниця

Квіткова кав’ярня у Калинівці – один із 338 проєктів, які погодили на Вінниччині за рік реалізації програми "Є робота”, каже очільниця профільного відділу обласного центру зайнятості Вікторія Рисак.

"Це переробна промисловість, це торгівля, це надання послуг, це освіта і телекомунікація. Це відкриття кав’ярень, кондитерських цехів, освітніх закладів для дітей", – каже Вікторія Рисак.

Фото: Суспільне Вінниця

Розмір гранту коливається від від 50 до 250 тисяч гривень.

"Такі мікрогранти надаються фізичним особам, громадянам України, фізичним особам підприємцям, юридичним особам, але ці особи фізичні та юридичні мають належати до малого та мікропідприємства", – каже Рисак.