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Тату з віршем Шевченка і зустріч коханої у війську: історія волинського бійця ТРО
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Тату з віршем Шевченка і зустріч коханої у війську: історія волинського бійця ТРО

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Тату з віршем Шевченка і зустріч коханої у війську: історія волинського бійця ТРО
Волинський доброволець на псевдо "Мацоні". Фото: 100-та бригада тероборони

Військовослужбовець Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони Максим із позивним "Мацоні" понад 2,5 місяці виконує бойові завдання на сході України. До війська чоловік пішов завдяки рідним, котрі захищали й захищають країну від ворожих сил.

Історію бійця розповіли на Facebook-сторінці 100-ої окремої бригади територіальної оборони Волині.

З початком повномасштабної війни волинянин слідував до терцентру комплектування добровольцем. Батько Максима брав участь в АТО, старший брат служить прикордонником.

Також раніше Максим отримав диплом магістра за спеціальністю "Облік та оподаткування", а також паралельно навчався на військовій кафедрі Луцького національного технічного університету. "Просто не міг сидіти ні вдома, ні на роботі… Всередині все звало – треба йти!" – зазначив офіцер запасу.

У вільний від служби час Максим вирішив зробити татуювання зі словами з поезії Тараса Шевченка "І Архімед, і Галілей". Розповів: бажання зробити такту до цього не мав.

"Відбувши наряд і маючи чотири години вільного часу я відпросився у командира й помчав у найближче містечко, де був салон тату. Впоралися за три години – тож на службу не запізнився. Жодного разу про той свій крок я не пошкодував. Але точно знаю – це перше та єдине татуювання в моєму житті", – розповів боєць.

Волинський доброволець
Фото: 100-та бригада тероборони

У війську волинський доброволець зустрів своє кохання. Як познайомився з дівчиною – не розповідає, однак нині, говорить, має додатковий стимул здобувати перемогу для України.

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