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У Нікопольському районі Дніпропетровщини змінюють тривалість комендантської години
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У Нікопольському районі Дніпропетровщини змінюють тривалість комендантської години

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У Нікопольському районі Дніпропетровщини змінюють тривалість комендантської години
Фото: Віктор Петрук

З 20 червня 2023 року у деяких громадах Нікопольського району Дніпропетровщини змінюється тривалість комендантської години. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, починатиметься вона о 22:00 та закінчуватиметься о 04:00. Зміни стосуються Нікопольської, Марганецької, Червоногригорівської (за виключенням Дмитрівського округу), Покровської (за виключенням Новософіївського округу) та Вищетарасівського округу Мирівської громади.

У решті громад комендантська громада залишається без змін – з 23:00 до 04:00. Зокрема це Томаківська, Мирівська (за виключенням Вищетарасівського старостинського округу) та Першотравневська громади. А також Дмитрівський округ Червоногригорівської громади та Новософіївський округ Покровської громади.

Робота закладів харчування припинятимуть за одну годину до початку комендантської години. 

Подовжити тривалість комендантської години вирішили у зв'язку з посиленням безпекових заходів, пов’язаних з продовженням падіння рівня води Каховського водосховища.

Що відомо про комендантську годину у громадах Нікопольщини

З 24 лютого 2023 року у частині громад комендантська година розпочиналася з 21:00, у частині — з 22:00. Закінчення — 04:00 для всіх громад району.

З 1 червня 2023 року в громадах Нікопольського району Дніпропетровщини змінили тривалість комендантської години. Початок комендантської години був о 23:00, а закінчувалась вона о 04:00.

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