У Львові після скандалу з евтаназією собак шукають нового керівника ЛКП "Лев". З 13 червня, коли оголосили про вакансію, на конкурс надійшла лише одна заявка. Пошук кандидатів на посаду триває. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Для того, щоб стати директором ЛКП "Лев", кандидат повинен мати вищу економічну або ветеринарну освіту, досвід роботи на керівній посаді не менше 3 років, написання та реалізації грантів і співпраці із зоозахисними організаціями. Також майбутній керівник має володіти англійською мовою на рівні не нижче В2, вміти працювати з комп'ютером, у соцмережах та знати законодавчу базу. Повний перелік вимог можна побачити за посиланням.

"Станом на 18 червня до нас надійшло одне резюме. Тобто поки що у нас є лише одна людина, яка погодилась, щоб її кандидатуру розглянули. Ми все-таки очікували, якщо не потік, то певну кількість кандидатів, яку би нам рекомендували зоозахисники. Можливо, ще є час, тому люди відкладають, як студенти, на останній день. Ми щиро на це сподіваємося. Але поки така ситуація", – каже начальниця управління персоналом Львівської міськради Лілія Савич.

Взяти участь у відборі на посаду керівника ЛКП "Лев" можна до 26 червня включно.

Що відомо про евтаназію собак у ЛКП "Лев"