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У Львові за тиждень на конкурс на посаду директора ЛКП "Лев" подалась одна людина
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У Львові за тиждень на конкурс на посаду директора ЛКП "Лев" подалась одна людина

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У Львові за тиждень на конкурс на посаду директора ЛКП &quot;Лев&quot; подалась одна людина
Суспільне Львів

У Львові після скандалу з евтаназією собак шукають нового керівника ЛКП "Лев". З 13 червня, коли оголосили про вакансію, на конкурс надійшла лише одна заявка. Пошук кандидатів на посаду триває. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Для того, щоб стати директором ЛКП "Лев", кандидат повинен мати вищу економічну або ветеринарну освіту, досвід роботи на керівній посаді не менше 3 років, написання та реалізації грантів і співпраці із зоозахисними організаціями. Також майбутній керівник має володіти англійською мовою на рівні не нижче В2, вміти працювати з комп'ютером, у соцмережах та знати законодавчу базу. Повний перелік вимог можна побачити за посиланням.

"Станом на 18 червня до нас надійшло одне резюме. Тобто поки що у нас є лише одна людина, яка погодилась, щоб її кандидатуру розглянули. Ми все-таки очікували, якщо не потік, то певну кількість кандидатів, яку би нам рекомендували зоозахисники. Можливо, ще є час, тому люди відкладають, як студенти, на останній день. Ми щиро на це сподіваємося. Але поки така ситуація", – каже начальниця управління персоналом Львівської міськради Лілія Савич.

Взяти участь у відборі на посаду керівника ЛКП "Лев" можна до 26 червня включно.

Що відомо про евтаназію собак у ЛКП "Лев"

  • У неділю, 4 червня, зоозахисниця Андріана Байло повідомила, що 2 червня у ЛКП "Лев" приспали двох собак. За її словами, тварини не були ні хворі, ні вкрай агресивні.
  • Білий собака був у ЛКП "Лев" з червня 2022 року, його планували забрати у притулок "Милосердя", а чорний — з кінця грудня. Він чекав на господарів. Собак звали Маван і Х'ю.
  • Зоозахисники викликали поліцію та написали заяву за фактом евтаназії тварин. Тіла собак вилучили. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Слідство у справі триває.
  • 13 червня в. о. керівника ЛКП "Лев" Олену Іващенко та головного лікаря Ярослава Муху за результатами службового розслідування визнали винними у евтаназії двох здорових собак та звільнили. Заступниця міського голови Ірина Маруняк пояснила, у ЛКП порушили закон, приспавши тварин без необхідних висновків кінолога та консиліуму фахівців.
  • 17 червня, оголосили конкурс на посаду керівника ЛКП "Лев". Андрій Москаленко каже, процес вибору буде максимально публічний. З вимогами до посади можна ознайомитися на сайті Львівської міської ради.

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