Кролі, качки, кури, коти — понад 30 тварин із розбитого під час боїв села врятували бійці одного із підрозділів Збройних сил України на Бахмутському напрямку. Після перемоги військовослужбовець із Миколаєва Сергій планує забрати тварин додому.

Про це кореспондентам Суспільного розповів військовий Сергій.

За словами Сергія, серед врятованих на Бахмутському напрямку понад 30-ти тварин, качур на прізвисько Гусь, кріль Михайло, курки, коти, пес Рудий.

"Це виживші та вже розведені. Вивезли з села з-під бомбардувань. Ось курочка у нас сіла. І там вижила, і тут вижила. Нанесла яєчок і сидить. Коли ми їх звідти вивезли, вони довго відходили, тижня два чи три, лише через місяць почали яйця нести, а так не неслись. Там неслись, хоча і під обстрілами бігали. Тут, вже коли адаптувались, то нормально", — сказав боєць.

Кріль Михайло. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Облаштовують клітки, годують тварин у вільний від виконання завдань час

"Іноді ввечері це робимо, коли приїжджаємо з задач. Було б бажання, знайти час завжди можна", — розповів Сергій.

Качки, яких військові вивезли з розтрощеного села. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

"Більша частина цих тварин пробула із господарями до тих пір, коли господарі виїхали. Вони звикають до людей, знають, що людина їх годує і так далі. Коли ми їх вже знайшли, прийшли за ними забирати, вони сиділи без кормів вже голодні. Коли привіз сюди, в першу чергу, дав їм їсти. Вони їли, попри те, що вони на новому місці, тому що їсти хотіли", — згадує військовий.

Пес Рудий. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Сергій говорить, люди мають відповідати за тих, кого приручили.

"Мишка ми в одному сараї знайшли, а інших цих наші медики попросили вивезти і наступного дня туди прилетіло і той сарай згорів, вчасно вивіз", — каже чоловік.

Качур на прізвисько Гусь. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

"Я в місті виріс, але завжди любив тварин саме сільських. Вдома папуга є великий, зараз песик є вже. Щоправда, я його ще не бачив, лише на фото. Я після перемоги планую купити будинок і перевезти тварин", — розповів боєць.

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