Близько третьої ночі 19 червня російські війська вдарили по одній з автозаправних станцій у Херсоні, внаслідок чого сталася пожежа. Від вибухової хвилі у сусідньому двоповерховому житловому будинку вилетіли всі шибки, розповіли Суспільному місцеві жителі.

Херсонка Оксана Кураба прокинулася о третій ранку від звуку вибуху та спалаху за вікном. Жінка говорить – російський снаряд влучив у автозаправну станцію поруч із її будинком.

"Ми хапали все, що могли, і спустилися на перший поверх. Весь другий поверх спустився, тому що дуже голосно було, ми боялися всього. У нас повністю зруйнований балкон, всі вікна там випали", — говорить Оксана.

Херсон. Після влучення снаряда РФ у місті згоріла автозаправна станція, 19 червня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Микола говорить — спочатку подумав, що російські військові влучили у його будинок.

"Півтори години — 16 залпів було. Три снаряди не розірвалися, десь довкола в 150 метрів упали. Все було дуже чутно, страшно. Третій, який був з вибухом заправки, ми на нього відреагували, і ми і кішка, взяли вогнегасник і на перший поверх", — каже Микола.

Херсон. Вибите скло у вікнах житлового будинку після обстрілів армії РФ, 19 червня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Внаслідок нічних обстрілів у Херсоні виникли дві пожежі, розповіла речниця ДСНС у Херсонській області Оксана Ульянова.

"Перший виклик на номер служби 101 надійшов про загоряння газового резервуара на одній із автозаправок міста. На місце пожежі виїхали 13 рятувальників та п'ять одиниць техніки. Ще одна пожежа виникла на одному з підприємств міста. Там горіли виставкові зали, господарчі споруди та складські приміщення. На місці пожежі працювали 15 рятувальників та 3 одиниці техники", — говорить Оксана Ульянова.

Через загрозу повторних вибухів і ризики для життя рятувальникам довелося кілька разів переривати гасіння пожеж, каже Ульянова. Поранених через нічні обстріли Херсона немає, розповів голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

Що відомо про обстріли Херсонщини

Російські військові о третій годині ранку 19 червня обстріляли Херсон, снаряди влучили у дві автозаправні станції в різних районах міста та територію автопідприємства. За даними ОК "Південь", на території херсонського міського автопарку внаслідок обстрілів знищені вісім автобусів.

Раніше Генштаб повідомив, що російська армія 18 червня завдала авіаційного удару по Козацькому Херсонської області. Також з артилерії обстріляла Михайлівку, Новодмитрівку, Гаврилівку, Качкарівку, Берислав, Томарине, Веселе, Козацьке, Бургунку, Вірівку, Іванівку, Антонівку, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Софіївку, Миролюбівку.

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