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На Львівщині відновили міст через річку Летнянка
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На Львівщині відновили міст через річку Летнянка

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На Львівщині відновили міст через річку Летнянка
Міст через річку Летнянка, що на Львівщині. Фото: Службі відновлення у Львівській області

У селищі Меденичі, що на Львівщині, дорожники відновили міст через річку Летнянка. Переправа — частина дороги Т-14-02 Східниця-Пісочна. Про це повідомили на Facebook-сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області.

За словами керівника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олега Берези, міст довжиною 23 метри збудували у 1965 році.

"Для належного користування спорудою та підвищення рівня безпеки усіх учасників дорожнього руху ми провели комплекс робіт з ремонту переправи", — каже Олег Береза.

У межах експлуатаційного утримання дорожники виконали такі роботи:

  • здійснили демонтаж зруйнованих елементів споруди;
  • виконали роботи з укріплення балок;
  • відновили тротуари;
  • влаштували бар’єрне та перильне огородження;
  • прибрали чагарники та відновили русло річки.
На Львівщині відновили міст через річку Летнянка
Міст через річку Летнянка у селищі Меденичі. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Львівської області, автомобільна дорога Т-14-02 Східниця-Пісочна, протяжністю 52,5 км, веде до рекреаційної зони Львівщини.

"Вона має важливе соціальне та економічне значення для нашого регіону та України в цілому. Зазначений автошлях веде одразу до кількох курортних містечок, зокрема, до Трускавця та Східниці", — йдеться у повідомленні.

У 2020 році цю дорогу відремонтували на двох ділянках: Дрогобич-Пісочна та Східниця- Борислав, загальною довжиною 39,1 км.

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