На Львівщині відновили міст через річку Летнянка

У селищі Меденичі, що на Львівщині, дорожники відновили міст через річку Летнянка. Переправа — частина дороги Т-14-02 Східниця-Пісочна. Про це повідомили на Facebook-сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області.

За словами керівника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олега Берези, міст довжиною 23 метри збудували у 1965 році.

"Для належного користування спорудою та підвищення рівня безпеки усіх учасників дорожнього руху ми провели комплекс робіт з ремонту переправи", — каже Олег Береза.

У межах експлуатаційного утримання дорожники виконали такі роботи:

здійснили демонтаж зруйнованих елементів споруди;

виконали роботи з укріплення балок;

відновили тротуари;

влаштували бар’єрне та перильне огородження;

прибрали чагарники та відновили русло річки.

Міст через річку Летнянка у селищі Меденичі. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Львівської області, автомобільна дорога Т-14-02 Східниця-Пісочна, протяжністю 52,5 км, веде до рекреаційної зони Львівщини.

"Вона має важливе соціальне та економічне значення для нашого регіону та України в цілому. Зазначений автошлях веде одразу до кількох курортних містечок, зокрема, до Трускавця та Східниці", — йдеться у повідомленні.

У 2020 році цю дорогу відремонтували на двох ділянках: Дрогобич-Пісочна та Східниця- Борислав, загальною довжиною 39,1 км.