18 червня мешканка смт Велика Писарівка отримала тілесні ушкодження через обстріл сил РФ. Так, за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактомч. 1 ст. 438 КК України порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі 19 червня.
Наслідки обстрілу сил РФ, смт Велика Писарівка, Сумська область. 19.06.2023. Фото: Сумська обласна прокуратура
За даними слідства, 18 червня 2023 року російські військові з території РФ здійснили мінометний обстріл смт Велика Писарівка Охтирського району.
Наслідки обстрілу сил РФ, смт Велика Писарівка, Сумська область. 19.06.2023. Фото: Сумська обласна прокуратура
В результаті, пошкоджені два домогосподарства, 48-річна жителька одного з будинків отримала поранення та госпіталізована до лікарні.
Що відомо про обстріли Сумщини 18 та 19 червня
- Вночі та вранці 18 червня сили РФ обстрілювали території шести громад Сумщини. У Середино-Будський пошкоджений приватний будинок.
- 18 червня внаслідок обстрілу у Білопіллі на Сумщині загинув батько з дитиною.
- Протягом дня 18 червня російські військові здійснили 33 обстріли прикордоння Сумщини.
- Вночі та вранці 19 червня російські військові здійснили 20 обстрілів громад Сумщини. Усього зафіксовано 112 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилося 11 територіальних громад області.