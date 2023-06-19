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Поранення 48-річної жінки внаслідок мінометного обстрілу смт Велика Писарівка – розпочато досудове розслідування
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Поранення 48-річної жінки внаслідок мінометного обстрілу смт Велика Писарівка – розпочато досудове розслідування

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Прокуратура розпочала досудове розслідування щодо поранення 48-річної жінки на Сумщині
Наслідки обстрілу сил РФ, смт Велика Писарівка, Сумська область. 19.06.2023. Фото: Сумська обласна прокуратура

18 червня мешканка смт Велика Писарівка отримала тілесні ушкодження через обстріл сил РФ. Так, за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактомч. 1 ст. 438 КК України порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі 19 червня.

Поранення 48-річної жінки внаслідок мінометного обстрілу смт Велика Писарівка – розпочато досудове розслідування
Наслідки обстрілу сил РФ, смт Велика Писарівка, Сумська область. 19.06.2023. Фото: Сумська обласна прокуратура

За даними слідства, 18 червня 2023 року російські військові з території РФ здійснили мінометний обстріл смт Велика Писарівка Охтирського району.

Поранення 48-річної жінки внаслідок мінометного обстрілу смт Велика Писарівка – розпочато досудове розслідування
Наслідки обстрілу сил РФ, смт Велика Писарівка, Сумська область. 19.06.2023. Фото: Сумська обласна прокуратура

В результаті, пошкоджені два домогосподарства, 48-річна жителька одного з будинків отримала поранення та госпіталізована до лікарні.

Що відомо про обстріли Сумщини 18 та 19 червня

  • Вночі та вранці 18 червня сили РФ обстрілювали території шести громад Сумщини. У Середино-Будський пошкоджений приватний будинок.
  • 18 червня внаслідок обстрілу у Білопіллі на Сумщині загинув батько з дитиною.
  • Протягом дня 18 червня російські військові здійснили 33 обстріли прикордоння Сумщини.
  • Вночі та вранці 19 червня російські військові здійснили 20 обстрілів громад Сумщини. Усього зафіксовано 112 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилося 11 територіальних громад області.

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