18 червня мешканка смт Велика Писарівка отримала тілесні ушкодження через обстріл сил РФ. Так, за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі 19 червня.

Наслідки обстрілу сил РФ, смт Велика Писарівка, Сумська область. 19.06.2023. Фото: Сумська обласна прокуратура

За даними слідства, 18 червня 2023 року російські військові з території РФ здійснили мінометний обстріл смт Велика Писарівка Охтирського району.

Наслідки обстрілу сил РФ, смт Велика Писарівка, Сумська область. 19.06.2023. Фото: Сумська обласна прокуратура

В результаті, пошкоджені два домогосподарства, 48-річна жителька одного з будинків отримала поранення та госпіталізована до лікарні.

Що відомо про обстріли Сумщини 18 та 19 червня