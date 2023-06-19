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У Запоріжжі СБУ викрила блогерку-прихильницю Кадирова, яка виправдовувала війну Росії проти України
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У Запоріжжі СБУ викрила блогерку-прихильницю Кадирова, яка виправдовувала війну Росії проти України

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У Запоріжжі СБУ викрила блогерку-прихильницю Кадирова, яка виправдовувала війну Росії проти України
Співробітники СБУ проводять обшуки в жінки, яка виправдовує війну РФ проти України. Фото: СБУ

У Запоріжжі співробітники СБУ викрили блогерку-прихильницю Кадирова, яка поширювала в соціальній мережі матеріали, де виправдовувала збройну агресію РФ проти України та заперечувала причетність російських військових до підриву Каховської ГЕС.

Про це сьогодні, 19 червня, повідомили в ЗОВА з посиланням на СБУ.

За даними слідства, жінка у своїх публікаціях та репостах схвалювала проведення так званої "спецоперації", підтримувала росіян, бойовиків "ДНР/ЛНР", дискредитувала українські органи влади та Збройні Сили України. А також розповсюджувала фейкову інформацію, що Каховську ГЕС підірвали ЗСУ:

"Під час комплексних заходів у Запоріжжі контррозвідники спецслужби викрили місцеву мешканку, яка є прихильницею очільника Чечні Рамзана Кадирова. Жінка так захоплюється його "діяльністю", що в соцмережах реєструвалась під ніком на його честь", — йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у жінки виявили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Їй мають оголосити про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в Україні, глорифікація її учасників).

Триває слідство.

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