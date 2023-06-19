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Полонений на Бахмутському напрямку розповів про ситуацію у батальйонах примусово мобілізованих у "ДНР"
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Полонений на Бахмутському напрямку розповів про ситуацію у батальйонах примусово мобілізованих у "ДНР"

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Полонений на Бахмутському напрямку розповів про ситуацію у батальйонах примусово мобілізованих у &quot;ДНР&quot;
Полонений Денис Сержа, Кадр з відео Олексдра Сирського

Полонений під Бахмутом примусово мобілізований з окупованої Горлівки розповів про забезпечення та підготовку примусово мобілізованих батальйонів так званої ДНР. Відео допиту опублікував генерал-полковник Олександр Сирський.

Денис Сержа 1971 року народження, родом з Горлівки — так представивися полонений. Він з 269-го окремого стрілецького батальйону.

Розповів, що на роботі до повномасштабного вторгнення їх викликали на військові збори, видали форму, зброю та радянську каску. Але замість зборів їх відвезли на позиції.

"Боєприпасів було мало. Їжа, перші дні взагалі голодали, потім трошки налагодилось, але зовсім погано. Мішок хліба на всіх, на 2-3 дні", каже у відео чоловік.

За словами полоненого, дезертирувати він не наважувався, оскільки має двох доньок, яких потрібнозабезпечувати.

Він додав, що коли його взяли, то надали медичну допомогу та нагодували.

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