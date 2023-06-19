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Президент вручив орден матері загиблого Героя України Олега Чорноморця з Житомирщини
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Президент вручив орден матері загиблого Героя України Олега Чорноморця з Житомирщини

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Президент вручив орден матері загиблого Героя України Олега Чорноморця з Житомирщини
Володимир Зеленський вручив орден "Золота Зірка" матері загиблого Героя України Олега Чорноморця з Коростеня. Фото: Коростенська міськрада

Шостого червня Володимир Зеленський вручив орден "Золота Зірка" матері загиблого Героя України Олега Чорноморця з Коростеня. Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України Маріїнського палацу в Києві. Про це 19 червня повідомила пресслужба Коростенської міськради.

Раніше Суспільне повідомляло, що Указом Президента України від 23 лютого 2023 року майору Олегу Чорноморцю з Коростеня посмертно присвоїли звання Героя України з відзначенням ордена "Золота Зірка". У березні 2022 року майор під час одного з боїв на маріупольському напрямку викликав вогонь на себе, пожертвувавши своїм життям задля порятунку бойових побратимів.

"Орден отримала мати нашого земляка Олега Чорноморця, який загинув на полі бою з російським агресором дев'ятого березня 2022 року, на Донеччині, в районі Зачатівки", – пише пресслужба Коростенської міськради.

Президент вручив орден матері загиблого Героя України Олега Чорноморця з Житомирщини
Фото: Коростенська міськрада

Президент вручив орден матері загиблого Героя України Олега Чорноморця з Житомирщини
Фото: Коростенська міськрада

Що відомо про Олега Чорноморця

  • Майору Олегу Чорноморцю з Житомирщини посмертно присвоїли звання Героя України.
  • Після закінчення вищого військового училища Олег Васильович Чорноморець очолив групу військової артилерії у Німеччині. Прослуживши понад три роки, покинув армію і почав працювати на залізниці в Коростені.
  • Після того, як Олега Чорноморця призвали на короткотривалі військові навчання до 95-ї аеромобільної бригади, його навіть відправляли звільнятися, оскільки мав трьох дітей. Втім, він вирішив залишитися в армії. У 2014 році він очолив батарею самохідних артилерійських установок "Гвоздика" калібру 122 мм на Донеччині.
  • З початком повномасштабного вторгнення, Олег Чорноморець був заступником командира 503 Окремого батальйону морської піхоти. Під його командуванням воїни батальйону, в березні 2022 року успішно завдали значних втрат російським військам в районі села Зачатівка на Донеччині.
Президент вручив орден матері загиблого Героя України Олега Чорноморця з Житомирщини
Фото: Коростенська міськрада

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