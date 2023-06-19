Шостого червня Володимир Зеленський вручив орден "Золота Зірка" матері загиблого Героя України Олега Чорноморця з Коростеня. Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України Маріїнського палацу в Києві. Про це 19 червня повідомила пресслужба Коростенської міськради.

Раніше Суспільне повідомляло, що Указом Президента України від 23 лютого 2023 року майору Олегу Чорноморцю з Коростеня посмертно присвоїли звання Героя України з відзначенням ордена "Золота Зірка". У березні 2022 року майор під час одного з боїв на маріупольському напрямку викликав вогонь на себе, пожертвувавши своїм життям задля порятунку бойових побратимів.

"Орден отримала мати нашого земляка Олега Чорноморця, який загинув на полі бою з російським агресором дев'ятого березня 2022 року, на Донеччині, в районі Зачатівки", – пише пресслужба Коростенської міськради.

Фото: Коростенська міськрада

Фото: Коростенська міськрада

Що відомо про Олега Чорноморця

Майору Олегу Чорноморцю з Житомирщини посмертно присвоїли звання Героя України.

Після закінчення вищого військового училища Олег Васильович Чорноморець очолив групу військової артилерії у Німеччині. Прослуживши понад три роки, покинув армію і почав працювати на залізниці в Коростені.

Після того, як Олега Чорноморця призвали на короткотривалі військові навчання до 95-ї аеромобільної бригади, його навіть відправляли звільнятися, оскільки мав трьох дітей. Втім, він вирішив залишитися в армії. У 2014 році він очолив батарею самохідних артилерійських установок "Гвоздика" калібру 122 мм на Донеччині.

З початком повномасштабного вторгнення, Олег Чорноморець був заступником командира 503 Окремого батальйону морської піхоти. Під його командуванням воїни батальйону, в березні 2022 року успішно завдали значних втрат російським військам в районі села Зачатівка на Донеччині.

Фото: Коростенська міськрада

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube