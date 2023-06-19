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Понад 500 жителів Олешок на лівобережжі Херсонщини могли загинути внаслідок підриву армією РФ Каховської ГЕС
Каховська ГЕСВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Понад 500 жителів Олешок на лівобережжі Херсонщини могли загинути внаслідок підриву армією РФ Каховської ГЕС

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Понад 500 жителів Олешок на лівобережжі Херсонщини могли загинути внаслідок підриву армією РФ Каховської ГЕС
Херсон. Люди на човнах перевіряють стан підтоплення своїх будинків, 10 червня 2023 року, Фото: Суспільне Херсон

Понад 500 жителів тимчасово окупованих Олешок на лівобережжі Херсонщини, за попередніми даними, могли загинути через підрив російською армією Каховської ГЕС.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Місцеві жителі загинули через те, що військові РФ відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта.

"Порушуючи усі норми Міжнародного гуманітарного права окупанти залишили місцевих на смерть. Дії росіян щодо цивільного населення мають всі ознаки геноциду", йдеться у повідомленні.

Станом на вечір 18 червня офіційно відомо про загибель 17 людей внаслідок підриву російською армією Каховської ГЕС. 31 жителя області вважають зниклими безвісти.

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