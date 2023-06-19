На Черкащині до 15 років за ґратами засудили колишнього правоохоронця, бойовика так званої ДНР. Чоловік — уродженець міста Умань, розповіла Суспільному речниця СБУ Черкащини Катерина Дрога.

Уманчанин добровільно вступив до силового окупаційного підрозділу так званої ДНР. До 2014 року був співробітником Управління МВС м. Донецьк, розповіла речниця:

"Від початку антитерористичної операції на сході, він приєднався до бойового складу «ДНР». У званні майора обіймав посаду заступника начальника по громадській безпеці Пролетарського районного відділу поліції «МВС ДНР». Перебуваючи на «посаді», координував проведення силових операцій, контролював масові заходи та перебіг виборів на території самопроголошених республік. Також, як посадовець «кришував» обіг зброї на підконтрольній бойовикам території".

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 1 ст. 258-3 — створення терористичної групи чи терористичної організації, Кримінального кодексу України і призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі осуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території.

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