У Маріуполі на меткобінаті Ілліча окупанти ремонтують гармати — Андрющенко

У захопленому Маріуполі на території металургійного комбінату імені Ілліча окупанти облаштували ремонтну базу, де ремонтують гармати. Техніка здебільшого надходить з Бердянського напрямку.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В середньому раз на тиждень відбувається постачання на ремонт гармат середнього калібру. Гармати переважно надходять з Бердянського напряму", — написав він.

Також Андрющенко повідомив, що у Маріупольському районі з'явились "нестандартні" ящики з боєкомплектом.

"Також, на території району вздовж узбережжя Азову помічено БК не в стандартних (зелених) ящиках, а природного кольору деревини та з незрозумілим маркуванням. Постачання такого БК відбувалось в бік Бердянська понад морем. Можливо, це або нові снаряди, свіже виготовлені. Або постачання країнами-друзями Путіна", — додав він.

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