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На Харківщині сапери знайшли склад боєприпасів РФ у котельні навчального закладу
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На Харківщині сапери знайшли склад боєприпасів РФ у котельні навчального закладу

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На Харківщині сапери знайшли склад боєприпасів РФ у котельні навчального закладу
Фото: facebook.com/uadsst

У Харківській області сапери Держспецтрансслужби знайшли у навчальному закладі склад боєприпасів РФ, які окупанти кинули під час відступу.

На території закладу зберігалися понад півтисячі вибухонебезпечних предметів, повідомили у Державній спецслужбі транспорту.

У котельні закладу окупанти лишили артилерійські, гарматні, танкові снаряди, а також міни.

"Після проведеного сортування вибухонебезпечні предмети, які придатні до використання, сапери передали військовослужбовцям Збройних Сил України. Пошкоджені боєприпаси — були знешкоджені у визначеному та безпечному для людей місці", — сказано у повідомленні.

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