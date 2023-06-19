17-18 червня школярі Черкащини взяли участь у Всеукраїнському STEM-фестивалі "ROBOTICA+ROBOFEST 2023" у Києві. Черкащина підтвердила звання робототехнічної столиці України для школярів, отримавши три абсолютних перемоги у п'яти номінаціях, розповів Суспільному очільник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський.

Черкащину на заході представили чотири заклади освіти: КЗ "Черкаська санаторна школа Черкаської обласної ради", Черкаська гімназія №9 ім. О. М. Луценка, КЗ "Іркліївський ліцей" Іркліївської сільської ради та Смілянська загальноосвітня школа І-III ступенів №7 Смілянської міської ради.

Валерій Данилевський, Черкащину представили 4 заклади освіти

Валерій Данилевський, Черкащину представили 4 заклади освіти

"Команда Черкаської санаторної школи AlterEgoTeam перемогла в двох номінаціях: "Найвищий бал у грі роботів" та "Дизайн робота". А команда "BrainsON" із Черкаської санаторної школи виборола II місце у категорії WRO старшої ліги. Команда "Kiborgs.UA" Черкаської гімназії №9 перемогла у номінації "Основні цінності", – розповів Валерій Данилевський.

Валерій Данилевський, Черкащину представили 4 заклади освіти

Валерій Данилевський, Черкащину представили 4 заклади освіти

Під час церемонії нагородження учасники команди могли поспілкуватися та сфотографуватися з Міністром освіти та науки України Оксеном Лісовим.

Валерій Данилевський, Черкащину представили 4 заклади освіти

За словами керівника ОВА Ігоря Табурця, Черкаська область є першою в Україні, яка має цілу мережу шкіл, де навчають за програмою LEGO Education ще з 2016 року.

"Щороку ми підсилюємо матеріально-технічну базу закладів для навчання робототехніки. Оскільки інвестиції в освіту – це інвестиції в майбутнє", – зауважив Ігор Табурець.

Що відомо про Всеукраїнський STEM-фестиваль "ROBOTICA+ROBOFEST"

В основі фестивалю лежить STEM-підхід: учасники використовують здобуті теоретичні знання та конструюють і програмують роботів для вирішення складних технічних завдань.

Місія фестивалю — розкрити креативний потенціал дітей та допомогти усвідомити кожній дитині, що потрібно мріяти та вірити у свої сили. Довести, що мрії можуть втілюватися в реальність та кожен хлопчик чи дівчинка можуть винайти вічний двигун, полетіти в космос, створити шедевр і стати ким захочеться.

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