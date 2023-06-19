225 лікарів івано-франківських поліклінік пройшли навчання із надання психологічної допомоги в межах всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" Про це Суспільному розповіла директорка Центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За її словами, контракт із Національною службою здоров'я України на пакет "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні" підписали шість медзакладів. Відтак за психологічною допомогою можна звернутися до сімейного лікаря чи педіатра.

Директорка Центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Цей пакет існує для того, щоб людина, коли спілкується зі своїм сімейним лікарем або сама, могла поставити питання психологічного характеру. Або, якщо при спілкуванні лікар бачить, що все-таки людина має психологічні проблеми, він може це закодувати та порадити пацієнтові звернутися до психіатра або до психолога, — пояснює Ольга Савчук.

Сертифікат про проходження навчання отримала лікарка-терапевтка міської поліклініки № 3 Євгенія Рожак.

Лікарка-терапевтка міської поліклініки № 3 Євгенія Рожак. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Кожен із нас має сертифікат і може надавати базову медичну допомогу. Це — бесіда з пацієнтами, а також дообстеження і за потреби, скерування їх до психіатра. До нас може звернутися будь-який пацієнт, незалежно від того, чи він має підписану декларацію в нашому закладі, чи це пацієнт-переселенець. Декларацію переукладати в нас не потрібно", — каже Євгенія Рожак.

Переселенка з Херсона Анастасія Русакова чекає на прийом до сімейного лікаря. Жінка каже: за психологічною допомогою поки не зверталася.

Переселенка з Херсона Анастасія Русакова. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Я нещодавно переїхала з Херсона, там були проблеми з лікарями будь-якого профілю. Багато знайомих користуються послугами психолога як в Україні, так і за кордоном. Це зараз дуже поширено, але мені та моїм рідним це поки не знадобилося. Однак, якщо буде така потреба, то ми звернемося", — розповідає Анастасія Русакова.

У черзі до лікаря очікує Наталія Багацька. Жінка працює психологом понад 20 років. За її словами, надання психологічної допомоги пацієнтам потребує тривалого часу, тож сімейні лікарі можуть бути перевантажені.

Пацієнтка поліклініки та психологиня Наталія Багацька. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Як на мене, це — чудово, але чи не буде це обтяжувати сімейного лікаря? Треба подумати, тому що через таку кількість пацієнтів, які щоденно звертаються до лікарів, мені здається, що їм буде трошки складно", — каже Наталія Багацька.

Окрім скринінгу та скерування на психіатричну допомогу, лікарі "первинки" можуть виписувати ліки пацієнту за рецептом психіатра, каже директорка Ольга Савчук. Однак доступ до цього діагнозу медик матиме, якщо пацієнт надасть згоду за допомогою SMS.

"Людина приходить за своєю потребою до сімейного лікаря, консультується з тої чи іншої соматичної проблематики. Їй виписують водночас рецепт, який призначений психіатром. Економить собі час, економить час психіатру. Якщо сімейний лікар бачить, що лікування не допомагає й необхідно скоректувати дозу, то знову скеровує до психіатра", — розповідає Ольга Савчук.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, в Івано-Франківській області є 15 медзакладів первинної медичної допомоги, які надають психологічну допомогу.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube