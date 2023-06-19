Старшокласники з Мукачівської громади на Закарпатті у травні передали майже 1,5 млн гривень на "Армію дронів". Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, старшокласники згуртувалися та почали проводити шкільні ярмарки, благодійні івенти, спортивні змагання й інші активності.

Їм вдалося зібрати 1 482 000 гривень і перерахували їх через платформу United24.

"Класний кейс шкільного самоврядування. Дякую за ініціативність та наполегливість. Завдяки вам бійці на фронті отримають більше дронів, які зберігатимуть життя", — йдеться в повідомленні.

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