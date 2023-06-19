ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Закарпатські старшокласники передали майже 1,5 мільйона гривень на "Армію дронів"
ДІТИБлагодійністьАРМІЯРегіони

Закарпатські старшокласники передали майже 1,5 мільйона гривень на "Армію дронів"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Закарпатські старшокласники передали майже 1,5 мільйона гривень на &quot;Армію дронів&quot;
Михайло Федоров/Facebook

Старшокласники з Мукачівської громади на Закарпатті у травні передали майже 1,5 млн гривень на "Армію дронів". Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, старшокласники згуртувалися та почали проводити шкільні ярмарки, благодійні івенти, спортивні змагання й інші активності.

Їм вдалося зібрати 1 482 000 гривень і перерахували їх через платформу United24.

"Класний кейс шкільного самоврядування. Дякую за ініціативність та наполегливість. Завдяки вам бійці на фронті отримають більше дронів, які зберігатимуть життя", — йдеться в повідомленні.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Двадцять невідомих напали на школу в Уганді, 42 людини загинули
Двадцять невідомих напали на школу в Уганді, 42 людини загинули
На Київщині спалах гострої кишкової інфекції
На Київщині спалах гострої кишкової інфекції
Поспілкувалися із міністром освіти та перемогли у трьох номінаціях: про черкаських школярів на фестивалі робототехніки
Поспілкувалися із міністром освіти та перемогли у трьох номінаціях: про черкаських школярів на фестивалі робототехніки
У Житомирі в ДТП травмувалися двоє малолітніх дітей, водій з місця аварії втік
ДТП у Житомирі: двох малолітніх дітей ушпиталили; водія, який втік із місця, знайшли
На початок