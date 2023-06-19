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Обіцяли не створювати "штучні" перешкоди: на Одещині викрили корупційну схему на митниці
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Обіцяли не створювати "штучні" перешкоди: на Одещині викрили корупційну схему на митниці

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Обіцяли не створювати &quot;штучні&quot; перешкоди: на Одещині викрили корупційну схему на митниці
Хабар, який отримав старший зміни на митниці. Фото: СБУ

На Одещині викрили корупційну схему, організовану співробітниками Одеської митниці. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, старший зміни в пункті пропуску «Старокозаче» придумав, як отримувати хабарі, та залучив до схеми своїх підлеглих інспекторів. За різні суми вони обіцяли водіям, які перетинали українсько-молдовський кордон без довіреностей від власників, не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення.

В СБУ додають, що на період воєнного стану перевірка таких машин скасована і не є порушенням законодавства.

Чоловіка затримали «на гарячому» при отриманні чергового хабаря на суму 600 доларів США та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК Україниприйняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі слідчі СБУ встановлюють причетних до правопорушення.

Обіцяли не створювати "штучні" перешкоди: на Одещині викрили корупційну схему на митниці
Слідчі СБУ викрили корупційну схему на митниці. Фото: СБУ

Обіцяли не створювати "штучні" перешкоди: на Одещині викрили корупційну схему на митниці
Хабар, який отримав старший зміни на митниці. Фото: СБУ

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