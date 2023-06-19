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З Авдіївки вивезли трьох дітей, які напередодні з батьками повернулись у місто
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З Авдіївки вивезли трьох дітей, які напередодні з батьками повернулись у місто

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З Авдіївки вивезли трьох дітей, які напередодні з батьками повернулись у місто
Будинок в Авдіївці, в який влучила ракета 26 травня. Фото: Telegram/Андрій Єрмак

З Авдіївки евакуювали трьох дітей, яких напередодні до міста привезли батьки. Про це Суспільне Донбас повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Ці діти були раніше евакуйовані, потім батьки з ними повернулись. Їх зразу знайшли та вивезли з міста. Це окремі родини — дві дівчинки шести та десяти років й хлопчина 17 років", — розказав Барабаш.

У місці, куди евакуювали родини з дітьми, вони отримують всю необхідну допомогу. За інформацією начальника МВА, попередня ніч у місті минула відносно спокійно, російська армія обстрілювала стару частину міста.

"На ранок було два масованих обстріли. За добу було близько 20 масованих обстрілів по місту, а по позиціях українських військових близько 200 обстрілів", — додав Віталій Барабаш.

Що відомо про примусову евакуацію дітей з зони бойових дій

7 березня уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Таке рішення було ініційоване та розроблене Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Раніше Мінреінтеграції запропонувало ввести примусову евакуацію дітей з їхніми батьками із зон активних бойових дій.

На початок травня, за інформацією віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук, примусова евакуація дітей відбувалась з 21 населеного пункту Донеччини. Там залишались 48 дітей. За даними Бахмутської МВА, на 5 травня в місті лишалось 17 дітей. Як повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, 30 травня, з Бахмута евакуювали всіх дітей.

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