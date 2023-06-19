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У селі на Закарпатті поліція затримала вантажівку 30-ма кубометрами нелегальної деревини
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У селі на Закарпатті поліція затримала вантажівку 30-ма кубометрами нелегальної деревини

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У селі на Закарпатті поліція затримала вантажівку 30-ма кубометрами нелегальної деревини
Фото: Нацполіція Закарпаття

У селі Калини Тячівського району поліцейські зупинили автомобіль "Урал". 32-річний місцевий житель перевозив близько 30 кубометрів деревини породи "Ялина". Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття.

Під час перевірки вантажу поліцейські виявили розбіжності між фактичними та зазначеними на спеціальних бирках показниками. Вантажівку зі зрубаним лісом вилучили.

Слідчі Тячівського райвідділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань через незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.

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