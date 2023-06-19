У Лиманській громади вшанували загиблих військовослужбовців ЗСУ, які звільнили громаду від російських окупантів у 2014 році. Про це повідомив начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов.

"Сьогодні минає дев’ята річниця, як населені пункти Лиманської МТГ були визволені українськими військами від російської окупації. Цього дня ми вшановуємо пам’ять тих, хто віддав своє життя за мир на рідній землі", — написав Олександр Журавльов

Присутні поклали квіти до пам'ятника загиблим бійцям, які звільняли Лимащину у 2014 році від російських бойовиків.

У Донецькій ОДА розповіли, що у 2014 році звільнення громади почалось з Лиману, але вирішальні бої точилися у містах та селах громади.

Вночі 19 червня перша колона українських десантників з 25 Окремої повітрянодесантної бригади висунулася в напрямку Ямпільського блок-посту бойовиків, на підході до якого вони потрапили у ворожу засідку. До українських десантників прибуло підкріплення, і вони змогли відкинути бойовиків.

Водночас зі сторони Торського в наступ пішли дві зведені групи 24 ОМБр імені короля Данила та спецпризначенці Національної гвардії. Сепаратисти покинули Ямпіль без бою та відступили за річку Сіверський Донець. Мости через річку були необхідні для постачання озброєння для слов’янського угруповування окупантів.

Найманці РФ організували засідку на південному березі річки біля Закітного та надсилали значні резерви для відбиття українського наступу, але не змогли його стримати і відступили.

В тому бою загинули сім воїнів 24 ОМБр імені короля Данила.

Всього в операції на Лиманщині 19 червня 2014 року загинули 16 військовослужбовців 24-ї механізованої, 25-ої повітряно-десантної та 95-ї аеромобільної бригад Збройних сил України. Ще двоє військовослужбовців загинули неподалік села Крива Лука 30 червня та 2 липня 2014 року.

У 2016 та 2017 роках Лиманська громада встановила пам'ятні знаки, аби вшанувати пам'ять захисників.

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