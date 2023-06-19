На базі миколаївського волонтерського центру ДОФ 19 червня почав діяти благодійний дитячий табір літнього відпочинку "Щасливі канікули". Сформовані три зміни по 25 людей у кожній. Всі учасники – діти з сімей внутрішньо переміщених осіб.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла організаторка благодійного табору "Щасливі канікули" Світлана Овчар

За словами Світлани Овчар, відкриття табору зацікавило внутрішньо-переміщених осіб. Його роботу планують продовжити в подальшому через попит. Табір звернувся до музеїв, зоопарку та організацій, що надають психологічну підтримку. Дітей приймають і надають послуги безкоштовно.

"На базі нашого волонтерського центру ми проводили майстер-класи для дітлахів. Вони переросли у нас у велике дитяче свято і стало зрозуміло, що у місті дуже багато дітей, які до нас переїхали, вони вимушені проживати у нас. Вони не знають наше місто, не мають друзів, не знають, куди можна піти",— говорить Світлана Овчар.

Благодійний табір «Щасливі канікули», 19 червня 2023 року. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

За словами психологині Світлани Гайдаржи, діти по-іншому сприймають поточні події і треба допомогти їм впоратися.

"Сюди привела двох синів – Ваня, 10 років і вовчик, майже 7 років. Щоб діти відпочили, щоб діти трошки психологічно розвантажилися ну і поспілкувалися з однолітками",— говорить Ганна Мулик ВПО з села Миколаївка.

Сини Ганни Мулик, Вовчик та Ваня, 19 червня 2023 року. Фото: Федір Бондар/Суспільне Миколаїв

Психологиня Світлана Гайдаржи розповіла, що 19 червня діти познайомилися, також відбулися заняття з командоутворення. Метою цих занять є побудова взаємної довіри та допомога один одному.

Кожна зміна у дитячому таборі літнього відпочинку "Щасливі канікули" триватиме п'ять днів.

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