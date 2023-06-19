Меморіал козакам-добровольцям, які загинули в російсько-українській війні, відкрили у селі Мельники. Захід відбувся у межах 27-х вшанувань героїв Холодного Яру. Ініціював його однойменний історичний клуб, розповів його засновник Роман Коваль.

У такий спосіб увіковічили командира Окремої зведеної штурмової роти "Карпатська Січ" 93-ї механізованої бригади ЗСУ Олега Куцина — позивний "Кум", командира V Легіону Андрія Жованика — позивний "Татарин", Героя України, добровольця "Правого сектора" Дмитра Коцюбайла — "Да Вінчі" та командира 2-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", Героя України Тараса Бобанича — "Хаммеру".

Суспільне Черкаси

На Холодноярське плато вшанувати героїв з’їхалися рідні загиблих, побратими та охочі з усієї України, прокоментував організатор заходу Роман Коваль. З Канівщини прибула Тетяна Костенко:

"На вшанування нас приїхав цілий гурт. Ми вдячні таким людям, завдяки їм ми сьогодні можемо тут бути".

Приїхав, бо не міг пропустити такого патріотичного заходу, зазначив черкасець Андрій Маринич:

"Мені дуже прикро, що таких героїв втратила наша країна. Я їх поважаю, тому я саме тут знаходжусь".

Суспільне Черкаси

Прямісінько з фронту вирвалася, аби у цей день бути тут, пояснила заступниця командира 67-ої окремої механізованої бригади Дана Виноградова. Усіх чотирьох вона знала особисто:

"Напевно, великою радістю для кацапів — було вбити їх, тому що шкоди кацапстану вони принесли велику. Ці люди присвятили дев'ять років свого життя перемозі України, вони всі були націоналістами і вірили в те, що нарешті Україна переможе".

Вшанувати свого ідейного натхненника, командира Олега Куцина, приїхав побратим Мар’ян Берездецький. Він розповів, що саме він дав загиблому позивний "Кум":

"Він був особливим через свій запал, ще багато років перед цією війною він розумів, що вона буде. Він готував нас до війни, збирав нас і організував «Карпатську Січ» багато років перед війною".

Суспільне Черкаси

Має за честь, що його батька вшановують у місці величі та звитяги син Татарина Василь Жованик:

"Наступні покоління зможуть прийти й побачити, це дає більше розуміння про людину. У такий спосіб можна зацікавити".

Зі Львова приїхала на вшанування дружина Тараса Бобанича, Хаммера — Наталя. На її думку, такі пантеони героям повинні бути по всій Україні:

"Ми повинні знати своїх героїв, тому що наша Україна не має майбутнього, якщо вона не знає минулого. Ми повинні про це говорити, наші герої повинні бути почуті не тільки тут, не тільки сьогодні, а й кожного дня".

Суспільне Черкаси

На вшануванні рідні та побратими ділилися спогадами про загиблих героїв, співали історичні та сучасні пісні про війну. Біля меморіалу військові читали спільну молитву, а потому освячували зброю:

На Холодноярському плато відбулося покладання квітів до могили Героя України харків’янина Георгія Тарасенка. Потому вшанування продовжили на хуторі Буда. Там відкрили ще один пам’ятник Олегові Куцину. Обрали це місце, тому що він багато років був співорганізатором вшанувань холодноярських героїв.

Суспільне Черкаси

Віддати шану та заспівати пісню присвячену побратиму Олегу Куцину з позивним "Кум" приїхав український співак Юрко Юрченко. Написав її через тиждень після загибелі друга:

"У нас у всіх був шок, коли Олег Іванович загинув. Пісня написалася з першого до останнього рядка відразу — я взяв гітару і вона просто сама полилася".

На коліна перед батьками Олега Куцина стали учасники вшанувань. Вони подолали шлях з Івано-Франківська спеціально, аби взяти участь у заході.

"Для мого сина Холодний Яр — це була Україна, це дух, який рве до бою", — прокоментував батько загиблого "Кума" Іван Куцин.

Вшанування героїв Холодного Яру та героїв російсько-української війни продовжили на літературно-музичній сцені.

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