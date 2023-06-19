Так званому голові "Фонду майна Херсонської області", жителю Полтави СБУ повідомила про підозру у колабораційній діяльності. Він співпрацював з військовими РФ і приїхав в Херсон очолити створену ними установу, повідомила на сторінці у Facebook Служба безпеки України.

Полтавець мав досвід роботи в державних органах влади, підтримував збройну агресію РФ та окупацію Херсонщини. Він очолив так званий "фонд" у липні 2022 року і працює на посаді й зараз. Відомо, що він перебуває у тимчасово окупованому Генічеську, йдеться в повідомленні.

За вчинене підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також прокуратура підозрює у колабораційній діяльності експоліціянта, який добровільно пішов працювати до псевдоправоохоронного органу "Голопристанський райвідділ поліції".

Раніше прокурори передали до суду обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності колишнього керівника пожежної частини Херсонщини.

Також за колабораціонізм судитимуть двох жителів Херсонщини, які обійняли посади у незаконно створеній окупантами "служби у справах громадської оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних явищ Херсонської області".

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