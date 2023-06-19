У Дніпрі викрили десятьох ймовірних учасників наркоугруповання, серед яких четверо правоохоронців. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, організував злочинне угруповання начальник сектору Дніпровського управління поліції області. Він залучив до «бізнесу» ще дев’ятьох людей.

Правоохоронці «кришували» діяльність, інші учасники відповідали за реалізацію та закупівлю психотропів, сказано в повідомленні Офісу генпрокурора.

Продаж здійснювали цілодобово на території однієї зі станцій техобслуговування автомобілів міста. Там облаштували спеціальну кімнату, де можна було придбати психотроп та вжити. Коштувала така послуга 750 грн за одну дозу.

Щомісячний обіг від незаконної реалізації наркотиків оцінюють у понад 1,5 млн грн.

Під час обшуків удома та в автівках фігурантів правоохоронці вилучили метамфетамін, знаряддя та засоби для фасування, зважування психотропу, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, флешнакопичувачі, чорнові записи, грошові кошти та зброю.

Затриманим повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин та організації, утриманні місць для незаконного вживання метамфетаміну (частин 1-3 статті 255, частина 3 статті 307, частина 2 статті 317 Кримінального кодексу України).

Як повідомили у Нацполіції, на Дніпропетровщині проведуть повний аудит діяльності кримінального блоку управління поліції, зокрема кожен оперативний співробітник пройде дослідження на поліграфі.

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