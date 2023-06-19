ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Щомісячний обіг — півтора мільйона. У Дніпрі викрили ймовірних учасників наркоугруповання, серед яких і правоохоронці
НАРКОТРАФІККРИМПОЛІЦІЯПРОКУРАТУРАТОП РЕГІОНІВПодії

Щомісячний обіг — півтора мільйона. У Дніпрі викрили ймовірних учасників наркоугруповання, серед яких і правоохоронці

Доповнено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Щомісячний обіг — півтора мільйона. У Дніпрі викрили ймовірних учасників наркоугруповання, серед яких і правоохоронці
Фото: прокуратура Дніпропетровської області

У Дніпрі викрили десятьох ймовірних учасників наркоугруповання, серед яких четверо правоохоронців. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, організував злочинне угруповання начальник сектору Дніпровського управління поліції області. Він залучив до «бізнесу» ще дев’ятьох людей.

Правоохоронці «кришували» діяльність, інші учасники відповідали за реалізацію та закупівлю психотропів, сказано в повідомленні Офісу генпрокурора.

Продаж здійснювали цілодобово на території однієї зі станцій техобслуговування автомобілів міста. Там облаштували спеціальну кімнату, де можна було придбати психотроп та вжити. Коштувала така послуга 750 грн за одну дозу.

Щомісячний обіг від незаконної реалізації наркотиків оцінюють у понад 1,5 млн грн.

Під час обшуків удома та в автівках фігурантів правоохоронці вилучили метамфетамін, знаряддя та засоби для фасування, зважування психотропу, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, флешнакопичувачі, чорнові записи, грошові кошти та зброю.

Затриманим повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин та організації, утриманні місць для незаконного вживання метамфетаміну (частин 1-3 статті 255, частина 3 статті 307, частина 2 статті 317 Кримінального кодексу України).

Як повідомили у Нацполіції, на Дніпропетровщині проведуть повний аудит діяльності кримінального блоку управління поліції, зокрема кожен оперативний співробітник пройде дослідження на поліграфі.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
На Київщині правоохоронці викрили канал збуту важких наркотиків та зброї
На Київщині правоохоронці викрили канал збуту важких наркотиків та зброї
Вирощував коноплю та зберігав канабіс: житель Черкащини сяде за ґрати на 6 років
Вирощував коноплю та зберігав канабіс: житель Черкащини сяде за ґрати на 6 років
Відра, у яких вирощували марихуану, виявили поліцейські на даху багатоповерхівки в Ужгороді
Відра, у яких вирощували марихуану, виявили поліцейські на даху багатоповерхівки в Ужгороді
На Черкащині викрили групу наркоторговців
На Черкащині викрили групу наркоторговців
На початок