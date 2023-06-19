Дощі, грози й туман: погода на Івано-Франківщині на 20 червня

20 червня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі, грози та туман. Про це повідомляють на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі складатиме 10-12⁰ тепла, вдень — 23-25⁰ вище нуля. По області вночі температура повітря становитиме до 10-15⁰ тепла, вдень — 20-25⁰ тепла.

У високогір’ї Карпат вночі очікується 7-12⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 16-21⁰ тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 м/с. Видимість на автошляхах становитиме 2-4 км, у тумані — 100-500 м.

Окрім того, у другій половині дня 19 червня в Івано-Франківську та області прогнозують значний дощ, грозу, град. Синоптики оголосили штормове попередження.

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