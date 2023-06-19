У місті Южноукраїнськ на Миколаївщині жінку підозрюють у поширенні через Інтернет матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 51-річна жителька Южноукраїнська на особистій сторінці в одній із заборонених соціальних мереж поширювала матеріали, які містили виправдовування та заперечення збройної агресії РФ.

"За місцем проживання затриманої поліцейські здійснили санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили мобільний телефон, в якому містились докази злочинної діяльності. Вилучений гаджет слідчі направили на проведення експертних досліджень",— йдеться у повідомленні.

Станом на 19 червня затриманій повідомили про підозру "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників". Санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років з конфіскацією майна.

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