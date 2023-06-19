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У Мукачеві 20 червня прощатимуться із загиблим військовим Олександром Свидою
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У Мукачеві 20 червня прощатимуться із загиблим військовим Олександром Свидою

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У Мукачеві 20 червня прощатимуться із загиблим військовим Олександром Свидою
Фото: Мукачівська міськрада

У Мукачеві у вівторок, 20 червня, прощатимуться із загиблим військовим Олександром Свидою. Про це повідомили на Facebook-сторінці Мукачівської міської ради.

Чин похорону та прощання з полеглим воїном відбудеться о 12:00 у храмі Різдва Пресвятої Богородиці на вул. Університетська, 75.

Військовий окремої гірсько-штурмової 128-ї Закарпатської бригади Олександр Свида загинув 14 червня 2023 року, захищаючи Україну від російських окупантів, — повідомили в Мукачівській міськраді.

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