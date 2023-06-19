У Кропивницькому на знаках "Зупинка автобуса" відсутня інформація про те, які й коли автобуси обслуговують маршрут. "Це особливо незручно для переселенців та гостей міста", – розповів заступник голови громадської організації "Суспільство без корупції" Сергій Куба. Ситуацію виправлять, сказав головний спеціаліст управління транспорту міськради Валерій Пугач.

Люди мають знати які маршрутні автобуси ходять повз ту чи іншу зупинку, каже Сергій Куба. 19 червня він та представники громадської ради перевірили, як перевізники дотримуються умов договорів: графіку руху, якості перевезення, чи є GPS-трекери та система безготівкової оплати проїзду.

"Стоять знаки, про те, що тут зупинка автобусів, – розповів Сергій Куба. – Але які саме тут ходять не вказано. Також не вказаний графік роботи. Я не думаю, що для міськради це великі гроші. Якщо перевізник уклав договір із міськрадою про те, що він зобов'язується їхати якимось маршрутом, то він має це повідомити пасажирам".

Знаки з відсутньою інформацією перевіряльники зафіксували на кінцевій зупинці маршрутки №17 (біля обласного протитуберкульозного диспансеру) та №4 (Далекосхідне кладовище).

За словами Сергія Куби, під час перевірки графіків перевезення також не побачили в жодному маршрутному таксі: "Є на клаптику паперу у водія, але в салоні, в місцях, доступних для пасажирів, немає".

Перевіряльники роботи маршруток бачать графік руху, який має водій. Інформації для пасажирів на видному місці немає.

Представник управління транспорту міськради Валерій Пугач сказав Суспільному, напишуть лист з проханням вказати інформацію на знаках до управління житлово-комунального господарства міської ради.