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Керівництво Держпродспоживслужби Харківщини обкладало підприємців "даниною" — ДБР
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Керівництво Держпродспоживслужби Харківщини обкладало підприємців "даниною" — ДБР

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Керівництво Держпродспоживслужби Харківщини обкладало підприємців &quot;даниною&quot; — ДБР
Фото: ДБР

ДБР затримало керівника Держпродспоживслужби в Харківській області, начальника одного з районних управлінь, працівника служби та їхнього помічника. Їм повідомили про підозри в отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР 19 червня.

За даними слідства, посадовці вимагали хабарі у підприємців, погрожуючи перевірками та санкціями.

"Зокрема, слідство задокументувало, як посадовці поставили умову одному з підприємств, яке займається виробництвом м’ясної продукції. Вони вимагали підприємця віддавати їм по 30 тисяч щомісячно. У разі відмови обіцяли чималі проблеми, аж до зупинення діяльності", — сказано у повідомленні.

"Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 800 тисяч до 1 мільйона гривень. Передбачене статтею покарання — позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна", — повідомили у пресслужбі ДБР.

Речниця Держпродспоживслужби Харківської області Зоя Вакулюк сказала Суспільне Харків, що прокоментує справу лише за письмовим запитом.

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