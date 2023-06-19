На Львівщині судитимуть 63-річну жінку, уродженку Луганщини. Вона поширювала текстові написи, присвячені Леніну та зображення із комуністичною символікою. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Під час розслідування встановили, що жінка протягом 2022 року, використовуючи власний акаунт у соцмережі "Однокласники", розміщувала дописи, які містили пропаганду комуністичної ідеології.

"63-річна жінка у розповсюдженому контенті критикувала розпад Радянського союзу та позитивно висвітлювала ідеї комунізму. Фігурантка поширювала текстові написи, присвячені Леніну, зображення із комуністичною символікою тощо", — повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Поширювала зображення з комуністичною символікою: на Львівщині судитимуть 63-річну жінку. Фото: Львівської обласної прокуратури

Обвинувальний акт стосовно мешканки Луганської області за фактом поширення та публічного використання комуністичної символіки скерували до суду.

Відповідно до санкції статті, жінці може загрожувати покарання — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.