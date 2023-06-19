На Одещині за тиждень згоріло 24 гектари сухої рослинності

В Одеській області за останній тиждень пожежники 61 раз ліквідували загоряння сухої трави. Загалом вогонь знищив 24 гектари рослинності. Про це 19 червня повідомили в ДСНС Одеської області.
Там наголосили, що нехтування правилами пожежної безпеки на природі призводить до важких наслідків:
"Ми знову звертаємося до кожного свідомого громадянина! Будьте відповідальні, бережіть природу та дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Ваша активна позиція та співпраця в цьому питанні мають вирішальне значення", — йдеться у повідомленні.
17 травня співробітники ДСНС лише за одну добу загасили вісім займань сухої трави, вигоріло шість гектарів землі.
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