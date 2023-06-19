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На Одещині за тиждень згоріло 24 гектари сухої рослинності
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На Одещині за тиждень згоріло 24 гектари сухої рослинності

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На Одещині за тиждень згоріло 24 гектари сухої рослинності
Пожежники ліквідують загоряння сухої трави. Фото: ДСНС Одеської області

В Одеській області за останній тиждень пожежники 61 раз ліквідували загоряння сухої трави. Загалом вогонь знищив 24 гектари рослинності. Про це 19 червня повідомили в ДСНС Одеської області.

Там наголосили, що нехтування правилами пожежної безпеки на природі призводить до важких наслідків:

"Ми знову звертаємося до кожного свідомого громадянина! Будьте відповідальні, бережіть природу та дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Ваша активна позиція та співпраця в цьому питанні мають вирішальне значення", — йдеться у повідомленні.

17 травня співробітники ДСНС лише за одну добу загасили вісім займань сухої трави, вигоріло шість гектарів землі.

На Одещині за тиждень згоріло 24 гектари сухої рослинності
Пожежники ліквідують загоряння сухої трави. Фото: ДСНС Одеської області

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