Будинок родини Юлії Вальгє з Олешок на другий день після підриву Каховської ГЕС російськими військовими опинився під водою. За декілька днів волонтери вивезли їх до Херсона. Своєю історією порятунку, жінка поділилась з Суспільним.

Юлія Вальгє 12 червня евакуювалася до Херсона з Олешок. Із затопленого лівобережжя жінку разом з чотирма дітьми вивезли волонтери. Зараз разом із родиною вона проживає у херсонському центрі для евакуйованих.

"Ми й досі не віримо, що це сталось. Здається ми вдома, а то все страшний сон. А коли виходиш вже на вулицю, розумієш, що бачиш українських військових, наші прапори, то хочеться десь стати і кричати: "Боже, я вдома!", — розказує жінка.

Херсонщина, люди сидять на дахах своїх дач через підтоплення, 7 червня 2023 рік. Фото: Олена Ротарь

За словами Юлії, підтоплення Олешок відбулося дуже швидко. Вона з родиною залишали домівку в чому були, єдине, що встигли взяти – документи.

"До 8 червня ми сиділи на даху. Нас врятували місцеві хлопці на човнах. До 12 червня ми були то у друзів, то у знайомих. Нам подзвонили десь о 10 ранку і сказали, що є з пів години зібратися і добігти до певної вулиці. Туди під'їхав хлопець Міша на гумовому човні, він був без весел. А ближче до самої річки нас зустріли хлопці на катері і привезли сюди. Отак ми й вибрались", – пригадує Юлія.

В Олешках від води родина рятувалась у кількох будинках, їхній – повністю затоплений. Перший затопила сусідський будинок до верху, лише дах був не в воді.

"Коли ми бігли в інший будинок, дорогою зустріли пенсіонерів, яких забрали з собою. Котів, які були у воді, я плавала і збирала їх. 8 червня рівень води був до другого поверху", – говорить жінка.

За словами Юлії, зараз в Олешках не вистачає питної води і їжі. Місцеві жителі постійно відчувають тиск з боку російських військових.

"Всі так втомилися настільки від їх агресії, від ненависті до всіх: пенсіонерів, дітей. А до чоловіків там катастрофічна ненависть", – каже жителька Олешок.

Троє старших дітей Юлії Вальгє поїдуть до дитячого табору на оздоровлення. Менша дочка залишиться з нею. У Херсоні, родину забезпечили речами найпершої потреби.

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