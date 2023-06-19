Прокурори Тернопільщини спільно з ДБР викрили криптоферму на Львівщині

Працівники Тернопільської обласної прокуратури спільно з ДБР викрили службовців філії державного підприємства "Ліси України" на Львівщині, які організували незаконне добування криптовалюти. У приміщеннях лісництв та в господарських будівлях встановили спеціальне обладнання. За спожиту електроенергію платили коштами держпідприємства. Про це розповіла речниця прокуратури Тернопільщини Леся Гурецька.

За її словами, через використання значних об’ємів електрики на лісовому підприємстві, було неодноразове перевантаження комунальних мереж житлового фонду та критичної інфраструктури.

"Правоохоронці задокументували розтрату електроенергії в умовах воєнного стану службовцями держпідприємства, для забезпечення нелегальних центрів з добування криптовалюти. Під час обшуків вилучили документацію та технологічне обладнання для добування криптовалюти і комп’ютерну техніку вартістю понад 3 мільйони гривень. Перевіряють причетність до цього злочину службових осіб інших лісогосподарських підприємств", — розповіла речниця обласної прокуратури.

Леся Гурецька каже, підозрюваним інкримінують 4 частину 191 статті Кримінального кодексу. Це розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавленням волі від 5 до 8 років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

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