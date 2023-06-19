У Берегівській районній військовій адміністрації закликають утриматися від походів у ліс через появу ведмедя. Про це повідомили на Facebook-сторінці РВА.

За інформацією прикордонної служби та Великобийганської громади на території Берегівського району виявили ведмедя, — йдеться у публікації.

У Берегівській РВА нагадали про правила безпеки:

беріть із собою в ліс дзвіночок, або створюйте помірний шум, щоб заздалегідь повідомити ведмедя про свою присутність;

під час збирання грибів чи ягід слід систематично перегукуватись з колегами, голосно розмовляти, постукувати палицею, або ж порожньою пластиковою пляшкою;

у жодному разі не варто брати з собою зброю — це може призвести до небажаних наслідків і буде розцінюватись, як браконьєрство;

не варто бігти чи ховатись на дереві, адже ведмеді пересуваються набагато швидше за людину і чудово лазять по деревах — спокійно і тихо відходьте у протилежному напрямку;

не лягайте на землю і не прикидайтеся мертвим — це вкрай ризиковано;

повернувшись обличчям до тварини швидко, але спокійно змінюйте напрямок руху та відходьте у протилежний бік;

якщо вас переслідує тварина, рекомендується залишати свої речі (головний убір, верхній одяг, рюкзак, кошик з грибами) — це відверне увагу хижака.

поряд з господарством, що межує з лісом, слід встановити кілки висотою в зріст людини та навішати на них старе ганчір’я, яке періодично змочувати в солярці — неприємний запах відлякає хижака; уникатиме ведмідь і відвідин територій, що охороняються собаками.

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