У Чернівецькій області бюджетні установи можуть безплатно отримати енергоощадні лампи у відділеннях "Укрпошти". Йдеться про медичні та освітні заклади.

Про це Суспільному повідомив директор з розвитку мережі "Укрпошти" у Чернівецькому регіоні Василь Дубовінський.

Хто може отримати LED-лампи

Отримати енергоощадні LED-лампи можуть дитсадки, школи, професійні училища та виші, йдеться на сайті пошти. Також спортивні, музичні та автошколи, медичні заклади, зокрема стоматполіклініки та лабораторії.

Скільки ламп можна отримати

За інформацією на сайті "Укрпошти", заклади можуть отримати:

по 3 лампи на 10 квадратних метрів в аудиторіях, учительських, палатах чи процедурних кімнатах;

по 2 лампи на 10 квадратних метрів для місць загального користування.

Як отримати LED-лампи

Щоб отримати нові лампи, потрібно надіслати запит на потребу через портал "Дія", каже Дубовінський. У застосунку установа визначає необхідну їм кількість ламп та де планують їх отримати – на складі чи у відділенні.

"Дія" інформує "Укрпошту", що певна установа хоче отримати певну кількість ламп. Ми визначимо зручне для установи місце, де вони зможуть забрати лампи – або на вулиці Вокзальній 6, або на Поштовій 36-А", – каже Дубовінський.

За його словами, на складі пошти ламп достатньо. За потреби, зможуть дозамовити їх. Наразі жодна установа не подавала заявку на отримання енергоощадних ламп у Чернівецькій області.

Що відомо про обмін LED-ламп у Чернівцях

Обмін роблять у межах всеукраїнської програми за підтримки Європейського Союзу та уряду України задля зменшення навантаження на енергосистему країни.

У Чернівцях програма обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи для населення розпочалась у січні 2023 року.

програма обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи для населення розпочалась у січні 2023 року. З 9 червня розпочався другий етап програми: тепер отримати енергоощадні лампи можуть юридичні установи.

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