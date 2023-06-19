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На Львівщині 22-річну дівчину підозрюють у збуті наркотиків
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На Львівщині 22-річну дівчину підозрюють у збуті наркотиків

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На Львівщині 22-річну дівчину підозрюють у збуті наркотиків
Підозрювана у збуті наркотичних засобів. Фото: Нацполіція Львівщини

У Стрию, що на Львівщині, 22-річній дівчині повідомили про підозру у збуті наротиків. За інформацією поліцейських, дівчина продавала нарковмісні таблетки "Субутекс" та амфетамін на території області. Про це повідомили на Facebook-сторінці Нацполіції Львівщині.

Під час обшуку, який поліцейські здійснили 16 червня у помешканні дівчини, правоохоронці виявили зіп-пакети з порошкоподібною речовиною, ймовірно наркотичні засоби та психотропні речовини, блістери з таблетками з надписом "Субутекс", електронні ваги, а також засоби для пакування наркотиків.

Вилучене правоохоронці направили на експертизу. Дівчині повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушенняЧ. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. . Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі строком від шести до десяти років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб із правом внесення застави.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють канали надходження наркотиків та психотропів.

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