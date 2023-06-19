Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус готовий звернутися до правоохоронних органів щодо недоступності укриттів у великих містах області, а також щодо невиконання обов’язків деяких відповідальних установ та відділів в громадах області, що стосується обробки заяв від громадян на відшкодування зруйнованого житла.

Про це він повідомив у своєму каналі в Telegram.

За його словами, в області вже завершився аудит доступності укриттів.

“Досі значна кількість відповідних приміщень, зокрема у містах Чернігів, Ніжин та Прилуки, залишаються закритими. Якщо протягом кількох днів ситуація не зміниться, буде відповідна реакція правоохоронних органів”.

Щодо обробки заяв від громадян на відшкодування зруйнованого житла, пише Чаус, то з понад тисячі заяв оброблено лише 120, пішли на оплату — три.

“З лідерів у цій роботі: Іванівська та Новобілоуська ТГ, в аутсайдерах — Чернігів, Киїнська та Киселівська громади: жодної обробленої заяви. Для виправлення ситуації даю тиждень”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня до правоохоронних органів щодо невиконання його розпоряджень посадовцями Чернігівської міськради звернувся начальник Чернігівської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Мова, зокрема, стосується перевірок доступності до укриттів.

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