ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Доступність укриттів та компенсації за зруйноване житло: Чаус готовий звернутися до правоохоронців
МІСЦЕВА ВЛАДАУкриттяВІЙНАОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Доступність укриттів та компенсації за зруйноване житло: Чаус готовий звернутися до правоохоронців

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Доступність укриттів та компенсації за зруйноване житло: Чаус готовий звернутися до правоохоронців
ФОТО: Суспільне Чернігів

Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус готовий звернутися до правоохоронних органів щодо недоступності укриттів у великих містах області, а також щодо невиконання обов’язків деяких відповідальних установ та відділів в громадах області, що стосується обробки заяв від громадян на відшкодування зруйнованого житла.

Про це він повідомив у своєму каналі в Telegram.

За його словами, в області вже завершився аудит доступності укриттів.

“Досі значна кількість відповідних приміщень, зокрема у містах Чернігів, Ніжин та Прилуки, залишаються закритими. Якщо протягом кількох днів ситуація не зміниться, буде відповідна реакція правоохоронних органів”.

Щодо обробки заяв від громадян на відшкодування зруйнованого житла, пише Чаус, то з понад тисячі заяв оброблено лише 120, пішли на оплату три.

“З лідерів у цій роботі: Іванівська та Новобілоуська ТГ, в аутсайдерах Чернігів, Киїнська та Киселівська громади: жодної обробленої заяви. Для виправлення ситуації даю тиждень”, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня до правоохоронних органів щодо невиконання його розпоряджень посадовцями Чернігівської міськради звернувся начальник Чернігівської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Мова, зокрема, стосується перевірок доступності до укриттів.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Як у Верховинському районі на Франківщині ліквідовують наслідки негоди. Репортаж
Як у Верховинському районі на Франківщині ліквідовують наслідки негоди. Репортаж
В Олександрійському районі Кіровоградщини переселенцям пропонують майже пів сотні будинків
В Олександрійському районі Кіровоградщини переселенцям пропонують майже пів сотні будинків
У Дніпрі замінили понад тисячу вікон у пошкоджених ракетними ударами будинках
У Дніпрі замінили понад тисячу вікон у пошкоджених ракетними ударами будинках
У Полтаві на узбіччях доріг почали покіс трави: чому не робили до цього
У Полтаві на узбіччях доріг почали покіс трави: чому не робили до цього
На початок