"Просто дахи лишилися у людей": як живе затоплена Херсонщина

Досі під обстрілами евакуюють людей, збирають тіла загиблих. Минає другий тиждень, відколи російські військові підірвали Каховську ГЕС – станцію, що забезпечувала південь України електроенергією і прісною водою.

Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини потрапили в критичну зону. Лівий берег, окупований росіянами, опинився ще в більшій небезпеці – він нижче за рельєфом, розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Рятувальники, медики та волонтери з усієї України з'їхалися, щоб допомогти. Серед них — черкащани.

На підступах до окупованих Олешок — одне з затоплених сіл. Частину населеного пункту повністю поглинула вода: затопило близько сотні хат.

"Просто дахи лишилися у людей, набережна – просто дахи. Все позатоплювало. Потопилися. Качки повипливали. Хто куди поїхав, шукали, але там нічого", – розповіла місцева жителька Тамара.

Суспільне Черкаси, Херсонщина, червень 2023 рік

Пані Валентина разом із чоловіком ходять по воду для себе та стареньких сусідів. Доводиться брати брудну й фільтрувати її у практично польових умовах, розповів пан Валерій.

"Це набрали дві бочки 120 літрів води, то десь 3-4 дні вистачає нам".

Суспільне Черкаси, Херсонщина, червень 2023 рік

Валерій додав: у затоплених селах лишилися здебільшого пенсіонери.

"Молодь може якась виїхала, а так, всі, хто у віці – всі лишаються. Не можуть вони кинути це все. Це нажите за все життя. Він не може його кинути просто. Бо поїде він в нікуди, і ніхто його там зустрічати не буде".

Суспільне Черкаси, Херсонщина, червень 2023 рік

У віддаленні села допомогу привозять здебільшого волонтери та військові, пояснив мешканець затопленого села Сергій.

"Вивозили, так, волонтери вивозили. Худобу, де там не затоплено, то вище передавали".

Суспільне Черкаси, Херсонщина, червень 2023 рік

І це все відбувається під постійними обстрілами.

"Кожен день, кожен день обстрілюють. По 10 – 12 разів щодень. Страждаємо, хати страждають теж", – розповів житель затопленого села Валерій.

У затоплених приватних секторах середмістя Херсона все ще лишилися люди, які облаштували тимчасове житло на дахах або ж другому поверсі будинків. Не виїхали й місцеві і з багатоповерхівок. Наприклад, на 4 поверсі одного з будинків живе дівчинка з ДЦП, інвалід дитинства. З квартири не виходить.

Суспільне Черкаси, Херсон, червень 2023 рік

Майже у кожному будинку хтось лишився. Це здебільшого пенсіонери, або ж інваліди, розповіли місцеві жителі.

"Евакуюватися? Ні-ні, не хочемо. Тут ми живемо і ще одна жінка на п’ятому", – пояснили місцеві мешканці.

Житель Херсона Юрій розповів, як змінювався рівень води.

"Було от по шию води, це 6 числа о сьомій-восьмій вечора. Зранку приїхав, це 7-го на ранок в годин сім, напевно ще плюс півтора метра".

Суспільне Черкаси, Херсон, червень 2023 рік

Юрій – один із небагатьох, хто у перші дні встиг врятувати родину:

"Батьків забрав до себе, бо це — катастрофа. Сподіваюся, що держава нам хоч чимось допоможе".

Станом на ранок 19 червня під водою лишаються 843 житлові будинки, розповів прикордонник з позивним "Секрет". Загалом середній рівень води на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС становить 80 сантиметрів. Підтопленими залишаються пʼять населених пунктів на правобережжі та 17 на тимчасово окупованій території.

"Ситуація у Херсоні лишається напруженою. Місто постійно обстрілюють з мінометів та артилерії. Продовжується евакуація цивільного населення. Також ворог регулярно обстрілює місця, де працюють рятувальники. Рівень води у деяких населених пунктах почав падати. Але через тепло та застій вода починає цвісти. Є велика загроза підхопити інфекцію. Там, де вода спадає, в багнюці залишається купа небезпечних предметів", – розповів Секрет.

Суспільне Черкаси, Херсонщина, червень 2023 рік

За інформацією голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, станом на 19 червня, з Херсонщини евакуювали майже три тисячі людей, серед них 309 дітей, 80 маломобільних осіб та 284 тварини. Також комунальники спільно з рятувальниками почали роботи з вивезення затонулих.

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