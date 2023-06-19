"Просто дахи лишилися у людей": як живе затоплена Херсонщина

Досі під обстрілами евакуюють людей, збирають тіла загиблих. Минає другий тиждень, відколи російські військові підірвали Каховську ГЕС – станцію, що забезпечувала південь України електроенергією і прісною водою.
Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини потрапили в критичну зону. Лівий берег, окупований росіянами, опинився ще в більшій небезпеці – він нижче за рельєфом, розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Рятувальники, медики та волонтери з усієї України з'їхалися, щоб допомогти. Серед них — черкащани.
На підступах до окупованих Олешок — одне з затоплених сіл. Частину населеного пункту повністю поглинула вода: затопило близько сотні хат.
"Просто дахи лишилися у людей, набережна – просто дахи. Все позатоплювало. Потопилися. Качки повипливали. Хто куди поїхав, шукали, але там нічого", – розповіла місцева жителька Тамара.
Пані Валентина разом із чоловіком ходять по воду для себе та стареньких сусідів. Доводиться брати брудну й фільтрувати її у практично польових умовах, розповів пан Валерій.
"Це набрали дві бочки 120 літрів води, то десь 3-4 дні вистачає нам".
Валерій додав: у затоплених селах лишилися здебільшого пенсіонери.
"Молодь може якась виїхала, а так, всі, хто у віці – всі лишаються. Не можуть вони кинути це все. Це нажите за все життя. Він не може його кинути просто. Бо поїде він в нікуди, і ніхто його там зустрічати не буде".
У віддаленні села допомогу привозять здебільшого волонтери та військові, пояснив мешканець затопленого села Сергій.
"Вивозили, так, волонтери вивозили. Худобу, де там не затоплено, то вище передавали".
І це все відбувається під постійними обстрілами.
"Кожен день, кожен день обстрілюють. По 10 – 12 разів щодень. Страждаємо, хати страждають теж", – розповів житель затопленого села Валерій.
У затоплених приватних секторах середмістя Херсона все ще лишилися люди, які облаштували тимчасове житло на дахах або ж другому поверсі будинків. Не виїхали й місцеві і з багатоповерхівок. Наприклад, на 4 поверсі одного з будинків живе дівчинка з ДЦП, інвалід дитинства. З квартири не виходить.
Майже у кожному будинку хтось лишився. Це здебільшого пенсіонери, або ж інваліди, розповіли місцеві жителі.
"Евакуюватися? Ні-ні, не хочемо. Тут ми живемо і ще одна жінка на п’ятому", – пояснили місцеві мешканці.
Житель Херсона Юрій розповів, як змінювався рівень води.
"Було от по шию води, це 6 числа о сьомій-восьмій вечора. Зранку приїхав, це 7-го на ранок в годин сім, напевно ще плюс півтора метра".
Юрій – один із небагатьох, хто у перші дні встиг врятувати родину:
"Батьків забрав до себе, бо це — катастрофа. Сподіваюся, що держава нам хоч чимось допоможе".
Станом на ранок 19 червня під водою лишаються 843 житлові будинки, розповів прикордонник з позивним "Секрет". Загалом середній рівень води на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС становить 80 сантиметрів. Підтопленими залишаються пʼять населених пунктів на правобережжі та 17 на тимчасово окупованій території.
"Ситуація у Херсоні лишається напруженою. Місто постійно обстрілюють з мінометів та артилерії. Продовжується евакуація цивільного населення. Також ворог регулярно обстрілює місця, де працюють рятувальники. Рівень води у деяких населених пунктах почав падати. Але через тепло та застій вода починає цвісти. Є велика загроза підхопити інфекцію. Там, де вода спадає, в багнюці залишається купа небезпечних предметів", – розповів Секрет.
За інформацією голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, станом на 19 червня, з Херсонщини евакуювали майже три тисячі людей, серед них 309 дітей, 80 маломобільних осіб та 284 тварини. Також комунальники спільно з рятувальниками почали роботи з вивезення затонулих.
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