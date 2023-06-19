На Рівненщині у Гориньграді Першому чоловік заснув у хаті, яку вліз обікрасти. Як повідомили 19 червня у Нацполіції в області, 36-річний місцевий житель проник до будинку вночі, а його сплячого виявила рівнянка, яка по обіді приїхала до матері.

У пресслужбі кажуть, швейну машинку та інгалятор, які він планував продати, чоловік виніс та заховав у кущах. Проте повернувся назад, аби відіспатись.

Фото: Нацполіція області

"Місце, де заховав викрадене майно, чоловік показав поліцейським. За фактом таємного викрадення чужого майна, поєднаного з проникненням у приміщення, вчиненого в умовах воєнного часу, слідчі розпочали досудове розслідування. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання", — повідомила пресофіцерка Анна Цап.

Фото: Нацполіція області

Чоловіку повідомили про підозру, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Запобіжний захід йому має визначити суд.

Крім того, поліцейські перевіряють причетність до аналогічних кримінальних правопорушень, адже раніше він потрапляв у поле зору правоохоронців за майнові злочини.

Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook