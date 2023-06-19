ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Рівнянка знайшла у хаті матері невідомого сплячого чоловіка, його підозрюють у крадіжці
КРИМІНАЛРегіони

Рівнянка знайшла у хаті матері невідомого сплячого чоловіка, його підозрюють у крадіжці

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Рівнянка знайшла у хаті матері невідомого сплячого чоловіка, його підозрюють у крадіжці
Фото: Нацполіція області

На Рівненщині у Гориньграді Першому чоловік заснув у хаті, яку вліз обікрасти. Як повідомили 19 червня у Нацполіції в області, 36-річний місцевий житель проник до будинку вночі, а його сплячого виявила рівнянка, яка по обіді приїхала до матері.

У пресслужбі кажуть, швейну машинку та інгалятор, які він планував продати, чоловік виніс та заховав у кущах. Проте повернувся назад, аби відіспатись.

На Рівненщині чоловік пограбував будинок
Фото: Нацполіція області
"Місце, де заховав викрадене майно, чоловік показав поліцейським. За фактом таємного викрадення чужого майна, поєднаного з проникненням у приміщення, вчиненого в умовах воєнного часу, слідчі розпочали досудове розслідування. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання", — повідомила пресофіцерка Анна Цап.

На Рівненщині злодій заснув під час крадіжки
Фото: Нацполіція області

Чоловіку повідомили про підозру, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Запобіжний захід йому має визначити суд.

Крім того, поліцейські перевіряють причетність до аналогічних кримінальних правопорушень, адже раніше він потрапляв у поле зору правоохоронців за майнові злочини.

Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Виробляли та реалізували пальне на території України. На Дніпропетровщині затримали учасників організованої групи
Виробляли та реалізували пальне на території України. На Дніпропетровщині затримали учасників організованої групи
Інвалідність за 5 500 доларів: на Львівщині викрили медичних працівниць
Інвалідність за 5 500 доларів: на Львівщині викрили медичних працівниць
Суд виніс вирок обвинуваченому у вбивстві 19-річної студентки Дарьї Косенок
Суд виніс вирок обвинуваченому у вбивстві 19-річної студентки Дарьї Косенок
МВС розслідує 53 випадки сексуального насильства, вчиненого окупантами
МВС розслідує 53 випадки сексуального насильства, вчиненого окупантами
На початок