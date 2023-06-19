Вінницькі самбісти готуються до Кубку України серед юніорів та дорослих, який відбудеться у серпні. Про це Суспільному розповів їх тренер Олег Бузовський.

Фото: Суспільне Вінниця

20-річний Назар Лобода Суспільному розповідає, бойовим мистецтвом займається більше 10 років. Боротиметься у ваговій категорії 79 кілограмів. Планує отримати призове місце та виконати майстра спорту. Тож, каже, відпрацьовує техніку.

"Потрібно завжди бути з холодною головою, контролювати зустріч, не вестися на провокації. Слідкувати за часом, щоб розуміти чи атакувати, чи захиститися, щоб потягнути час. Зараз робиться робота над помилками", — розповідає Назар Лобода.

Фото: Суспільне Вінниця

Третє місце на цих змаганнях здобули сестри Малюти. Дівчата виступали у ваговій категорії 34 кілограми. Мали по 7 суперниць. Провели по 3 сутички. Виграли по очках. Кажуть, зібратися та перемогти їм допомогла підтримка знайомих.Змагання проходили з 10 по 12 червня у Тернополі.

"Я першу сутичку виграла, бо зробила кидок і утримання, другу програла і третю знову виграла. Суперниці були з Сумщини,Чернігова та Харкова", — розповідають сестри Малюти.

Фото: Олег Бузовський

Загалом на п'єдестал у Чемпіонаті України серед дітей піднялись чотири вихованці їхньої спортшколи, — каже тренер Олег Бузовський.

"Змагання були сильні, тому ще така категорія, де виступали багато дітей. По 30- 40 дітей в категорії. Провели по 5-6 зустрічей. План виконали практично на 100%. Є деякі спортсмени, які трошки не дотянули, але все попереду", — розповідає Бузовський.

Фото: Суспільне Вінниця

На Чемпіонаті України, який на початку серпня пройде в одній із західних областей Вінниччину представлятиме 15 вихованців МДЮСШ №5, — каже Олег Бузовський. Посилену підготовку розпочнуть з середини липня. Тоді, каже тренер, змінять графік тренувань та збільшать фізичні навантаження.