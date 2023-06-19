МОЗ затвердило спроможну мережу медичних закладів Чернігівщини

У Міністерстві охорони здоров’я затвердили спроможну мережу закладів охорони здоров’я Чернігівської області. До неї увійшли: п'ять надкластерних, шість кластерних та 13 загальних лікарень. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму Тelegram-каналі.
Які лікарні увійдуть до кластерних та надкластерних
Згідно з рішенням МОЗу, до надкластерних лікарень увійдуть:
- Чернігівська обласна лікарня.
- Чернігівська обласна дитяча лікарня.
- Чернігівський медичний центр сучасної онкології.
- Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня.
- КНП “Пологовий будинок” Чернігівської міської ради.
Такі лікарні, за реформою, будуть максимально оснащені сучасним обладнанням, тут надаватимуть більший спектр послуг.
До кластерних лікарень увійдуть:
- Чернігівська міська лікарня №2.
- Центральні районні лікарні Чернігова, Корюківки.
- Прилуцька центральна міська лікарня.
- Ніжинська центральна міська лікарня.
- Новгород-Сіверська центральна міська лікарня.
Кластерна лікарня має бути одна на район, з розрахунком на 150 тисяч населення. Тут надаватимуть медичну допомогу при найбільш поширених хворобах у середніх і важких випадках. Медичні послуги тут мають надаватися цілодобово.
Загальні лікарні
До спроможної мережі лікарень на Чернігівщині увійдуть 13 загальних лікарень. В них надаватимуться базові і найпростіші медичні послуги для пацієнтів громади. Лікарня обслуговуватиме близько 40 тисяч людей.
"У планах МОЗ передбачено кадрове підсилення і пріоритети в розподілі дороговартісного обладнання саме для тих лікарень, які увійшли в спроможну мережу. Щодо загальних лікарень приймалися до уваги перш за все ті заклади, які розташовані на прикордонній території. Це Городнянська, Ріпкинська, Сновська і Семенівська", — розповів начальник Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА Андрій Лінник.
Медичні заклади області, які не увійшли до спроможної мережі, за словами Андрія Лінника, працюватимуть і надалі. НСЗУ продовжить підписувати з ними контракти.
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