МОЗ затвердило спроможну мережу медичних закладів Чернігівщини

У Міністерстві охорони здоров’я затвердили спроможну мережу закладів охорони здоров’я Чернігівської області. До неї увійшли: п'ять надкластерних, шість кластерних та 13 загальних лікарень. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму Тelegram-каналі.

Які лікарні увійдуть до кластерних та надкластерних

Згідно з рішенням МОЗу, до надкластерних лікарень увійдуть:

Чернігівська обласна лікарня. Чернігівська обласна дитяча лікарня. Чернігівський медичний центр сучасної онкології. Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня. КНП “Пологовий будинок” Чернігівської міської ради.

Такі лікарні, за реформою, будуть максимально оснащені сучасним обладнанням, тут надаватимуть більший спектр послуг.

До кластерних лікарень увійдуть:

Чернігівська міська лікарня №2. Центральні районні лікарні Чернігова, Корюківки. Прилуцька центральна міська лікарня. Ніжинська центральна міська лікарня. Новгород-Сіверська центральна міська лікарня.

Кластерна лікарня має бути одна на район, з розрахунком на 150 тисяч населення. Тут надаватимуть медичну допомогу при найбільш поширених хворобах у середніх і важких випадках. Медичні послуги тут мають надаватися цілодобово.

Загальні лікарні

До спроможної мережі лікарень на Чернігівщині увійдуть 13 загальних лікарень. В них надаватимуться базові і найпростіші медичні послуги для пацієнтів громади. Лікарня обслуговуватиме близько 40 тисяч людей.

"У планах МОЗ передбачено кадрове підсилення і пріоритети в розподілі дороговартісного обладнання саме для тих лікарень, які увійшли в спроможну мережу. Щодо загальних лікарень приймалися до уваги перш за все ті заклади, які розташовані на прикордонній території. Це Городнянська, Ріпкинська, Сновська і Семенівська", — розповів начальник Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА Андрій Лінник.

Медичні заклади області, які не увійшли до спроможної мережі, за словами Андрія Лінника, працюватимуть і надалі. НСЗУ продовжить підписувати з ними контракти.

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