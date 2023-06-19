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У Кременчуці автівка наїхала на дитину
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У Кременчуці автівка наїхала на дитину

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У Кременчуці автівка наїхала на дитину
Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

У місті Кременчук Полтавської області автомобіль наїхав на неповнолітнього хлопця. Як повідомила Суспільному речниця обласної поліції Поліна Ларіна, аварія сталася 19 червня на вулиці Старшого лейтенанта Кагала.

За попередньою версією слідства, автомобіль "Nissan", яким керувала водійка 1982-го року народження, наїхав на пішохода 2009-го року народження. Хлопця із травмами відвезли до лікарні.

Місце аварії у Кременчуці
Поліцейський регулює рух транспорту біля місця, де сталася аварія у Кременчуці. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Поліція може розпочати кримінальне провадження за частиною першою статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження". За це передбачено від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортом на такий же строк.

Обставити аварії нині з’ясовують, додала Поліна Ларіна.

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