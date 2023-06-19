Синоптик розповів, коли в Черкаській області чекати дощів

На Черкащині утримається суха та тепла погода. Як розповів Суспільному начальник обласного гідрометцетру Віталій Постригань, дощі синоптики прогнозують 21 червня.

За словами синоптика, в області протягом тижня, 19-25 червня, утримається спекотна погода:

"Головним акцентом поточного тижня залишається спека, із температурою вдень 25-30° та тропічними ночами 15-20°".

Утім, у середу, 21 червня, синоптики прогнозують дощі. Температура повітря дещо знизиться: вночі 13-18º, вдень 23-28º.

23 червня температура становитиме близько 30° тепла, зазначив синоптик.

За попередніми модельними розрахунками, у найближчі вихідні, 24-25 червня, в області очікуються дощі, температура знизиться, розповів Віталій Постригань:

"Таким чином, спека на Черкащині зміниться на більш комфортні температури, близькі до своєї кліматичної норми, а от дощів, які змогли б якось суттєво поміняти посушливий тренд останніх двох місяців, поки не очікується".

За словами Віталія Постриганя, в екосистемах області утримується надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека:

"Особливо складна ситуація зберігається у Смілі та Звенигородці, де комплексний показник пожежної небезпеки найвищий по Україні".

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