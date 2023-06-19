Фермер зі Снігурівської громади Миколаївської області Микола Мураль продовжує займатися сільським господарством, попри проблеми, пов'язані з повномасштабною війною. Чоловік в аграрному бізнесі з 2019 року. Обробляє 500 гектарів землі.

Як працює та долає труднощі, дізнавалися кореспонденти Суспільного.

За словами Миколи Мураля, аби не бути під окупацією, виїжджав зі Снігурівки. Тому тогорічний врожай втратив.

"Тут ракета застрягла, ДСНС приїжджали, екскаватором викопували, витягували. Приїхав сюди, старий врожай не прибраний, пшениця стоїть, нічого не видно. Трактористи хвилюються, бояться, заміновано. Доводилось самому їздити автівкою і показувати. Самі виносили все, знаходили", — сказав фермер.

Микола Мураль, 19 червня 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк

Микола Мураль розповів, що збитки від втрати минулорічного врожаю становлять понад 12 мільйонів гривень

"Врожаї всі — ріпак, пшениця, ячмінь. Все пропало, залишилося на полях, бо ніхто нічого не косив. Якраз тогорічний врожай заважає сіяти цей, бо воно забруднене все", — додав чоловік.

Збитки, завдані повінню через підрив дамби Каховської ГЕС, каже фермер, ще не рахував.

"Оце затоплене поле. Тут був ячмінь — 50 гектарів. Будемо відкачувати воду (помпами — ред.) з поля в річку, щоб швидше висохло, інакше ми тут нічого і до осені не дочекаємось. А далі будемо готувати землю до озимих", — розказав Микола.

Фермер показує затоплені поля, 19 червня 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк

Станом на 19 червня постраждав також сад, що є в обробітку у Миколи Мураля.

"Половина саду згоріла, там було 3 тисячі дерев. А зараз його затопило", — каже фермер.

Зі слів начальника Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухти, цьогоріч фермери не зможуть розпочати посівну через мінну небезпеку та затоплення.

"Я впевнений на 100 відсотків, що фермери безпосередньо не зможуть починати посівну вже на цих полях, але дай Боже, щоб змогли в цьому році їх обробити. В цілому близько двох з половиною тисяч гектарів землі затоплених в Снігурівській територіальній громаді", — розказав Іван Кухта.

Обстежити поля зможуть після відходу води. У роботі на полях Миколи, що не підтопило, станом на 19 червня працюють два трактористи.

"Оце, що нам залишає "руській мір" на полях. Це не все. І від САУшки (Самохідна артилерійська установка — ред.), і від танків валяється", — сказав тракторист Микола.

Поле фермера Миколи, 19 червня 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк

"Якби воно все з осені робилося поступово. А так все з весни. Не встигаємо закінчити роботи", — розповів тракторист Віктор.

Микола Мураль розказав, що під час окупації росіяни забрали майже всю техніку. На тракторі чоловіка російські військові намалювали літеру Z, через що його довелося перефарбувати в інший колір.

"Він був синій, а зараз чорний. Ми його кісточкою пофарбували", — додав фермер.

Перефарбований трактор, 19 червня 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк

Микола Мураль сподівається, що зможе повернутись до довоєнного рівня збору врожаю. У 2023 році купив нову сівалку.

"У цьому році нічого так з дощами, але щоб не сушити землю дисками, обробляли. Купив нову сівалку і сіяли "по нулю". Не всі землі, але частково сіяли так. Тому що боялися, що втратимо вологу", — розказав Микола Мураль.

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